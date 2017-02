Stadt Kempen: Neuer Beruf: Notfallsanitäter

Hohe Einsatzzahlen, teils verursacht durch Fehlfahrten, Fortbildung zum Notfallsanitäter, größere Verantwortung, Ausbildung - die Rettungswache in Kempen steht vor großen Umbrüchen. Von Bianca Treffer

Eigentlich ist die Kempener Rettungswache für die Notfallgrundversorgung zuständig. Tritt ein Notfall ein, der das Leben bedroht, sei es durch einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder einen Unfall, wählt der Bürger die Notrufnummer 112. Rund 10.000 Einsätze absolvierten die Mitarbeiter im vergangenen Jahr mit dem Rettungs- und dem Notarztwagen, doch nicht bei allen Einsätzen handelte es sich um wirkliche Notfälle. Durch die Verschiebung des kassenärztlichen Notdienstes in Richtung Notdienstpraxis hat ein Verhalten bei den Bürgern eingesetzt, das die Rettungswagen für wirkliche Notfälle blockiert. Vor dem Hintergrund, dass Bürger nicht die Notdienstpraxis im Viersener Allgemeinen Krankenhaus aufsuchen wollen, rufen sie für Kleinigkeiten den Notarzt an. "Die Anrufer wollen dann auch gar nicht von uns ins Krankenhaus gefahren werden, sondern möchten lediglich etwas gegen das vorliegende Unwohlsein, ob Magen-Darm, Erkältung oder Sonstiges, verschrieben bekommen", weiß Wachleiter Richard Boschhuys aus Erfahrung. Das seien völlig unnötige Einsätze, die Mitarbeiter und Einsatzwagen binden - die Tendenz ist weiter steigend. Das bedeutete ein großes Risiko für wirkliche Notfälle. Denn passiert etwas und die Kempener Rettungswagen sind alle im Einsatz, werden Rettungswagen der benachbarten Wachen angefordert, und das kostet Zeit.

Die Kempener Rettungswache ist aber nicht nur einfach eine Wache. Seit 1984 ist sie auch Lehrrettungswache. Hier werden Rettungssanitäter und -assistenten in der Praxis ausgebildet, wobei die Assistenten ein Jahr lernen und die Sanitäter vier Wochen auf der Wache sind. Die Theorie wird in Rettungsdienstschulen wie in Krefeld, Düsseldorf, Essen oder Köln vermittelt. Weiterbildung ist indes für die hauptamtlichen Rettungsassistenten der Wache angesagt, sie können sich zum Notfallsanitäter ausbilden lassen. Ab 2026 greift nämlich eine neue Gesetzgebung. Ab dann ist es vorgeschrieben, dass auf einem Rettungswagen ein Notfall- und ein Rettungssanitäter mitfahren und der eigentliche Notarztwagen neben dem Notarzt mit einem Notfallsanitäter bestückt ist. Bislang ist es so, dass je ein Rettungssanitäter und -assistent und beim Notarztwagen ein Rettungsassistent mitfahren muss.

Notfallsanitäter verfügen über deutlich größere Kompetenzen. Sie dürfen invasive Maßnahmen durchführen. Dazu gehören unter anderem das Legen eines Zuganges, die Vergabe von Medikamenten als auch das Intubieren eines Patienten. "Der Notfallsanitäter ist damit die höchste Qualifikation unter dem Notarzt", informiert Peter Nilges, Notfallsanitäter und Praxisanleiter in der Kempener Wache.

Je Berufserfahrung gestalten sich die Umfänge der Weiterbildung verschieden. Wer über fünf Jahre Berufserfahrung als Rettungsassistent hat, legt die sogenannte Ergänzungsprüfung (EP) 1 ab. Das ist eine Ausbildung, die über 14 Tage geht. Bei einer über dreijährigen Berufserfahrung läuft die Ausbildung über acht Wochen, die EP 2, und unter drei Jahre ist es ein halbes Jahr, die EP 3. Alle Ergänzungsprüfungen schließen mit der gleichen staatlichen Prüfung ab. Auf der Kempener Wache haben bislang zehn Rettungsassistenten die Chance genutzt und die EP1 abgelegt. Drei stecken in der EP 2 und zwei starten noch in diesem Jahr damit.

Ansonsten dauert die Ausbildung zum Notfallsanitäter drei Jahre und könnte auch in der Kempener Wache angeboten werden. "Die Verwaltung muss entscheiden, ob wir tatsächlich ausbilden werden", berichtet Nilges. Denn die Ausbildung fordert einen nicht unerheblichen personellen Einsatz. Bislang hat im Kreis Viersen noch keine Rettungswache einen Azubi eingestellt. Landesweit laufen die ersten Einstellungen aber bereits. Gelernt wird im Blockunterricht Schule/Praktika, wobei nicht nur in den Lehrrettungswachen gelernt wird, sondern auch in Kliniken.

Quelle: RP