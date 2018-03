später lesen Franzue-Se Hüske Neues Leben im alten Gemäuer 2018-03-20T17:37+0100 2018-03-21T00:00+0100

Seit einem guten Jahr steht das "Franzue-se Hüske" am Bergerplatz leer. Zuletzt war dort, in einer der ältesten Grefrather Gaststätten, eine Pizzeria untergebracht. Jetzt begannen Sanierungsarbeiten, denn in der Gaststätte soll bald wieder Leben herrschen. Neuer Betreiber ist das Catering-Unternehmen Wolff.