Heiligenfiguren: Originale sind zurück in Kempen

Die fünf Figurengruppen aus dem so genannten Marienretabel der Kempener Propsteikirche, die vor mehr als 45 Jahren aus der Pfarrkirche entwendet worden waren, sind wieder in der Thomasstadt. Die Heiligenfiguren waren Ende Februar 2016 von Unbekannten zusammen mit anderen sakralen Kunstwerken in einer Reisetasche über die Mauer des Klosters Maria Laach in der Eifel geworfen worden. Im September vorigen Jahres stellte sich dann heraus, um welchen Sensationsfund es sich bei den Kunstwerken tatsächlich handelt.