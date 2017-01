Stadt Kempen: Pfarre steht vor schwierigen Aufgaben

Neujahrsempfang in der Paterskirche: Personalmangel ist große Herausforderung.

Die Zeichen stehen wieder auf Neubeginn in der Gemeinde St. Mariä Geburt. Das wurde auch in der Messe zum Neujahrsempfang am Sonntag in der Paterskirche deutlich. Am Samstag zuvor wurde Propst Dr. Thomas Eicker als Pfarrer in St. Hubertus eingeführt. Noch ein Amt, das er übernehmen muss. In der Gemeinschaft der Gemeinden, die aus Kempen, St. Hubert und Tönisvorst besteht, wird es langsam eng. Denn Nachfolger für die vakanten Pfarrerstellen sind im Moment nicht sicher. Personalmangel herrscht im Bistum überall.

Die Gemeinden müssen sich neu organisieren, so die einmütige Aussage von Propst Eicker wie auch den Vertretern von Gemeindereferenten und Pfarreirat. Eine Lernaufgabe, wie es Eicker formulierte. Denn er möchte bei allen Verwaltungsaufgaben die eigentlich wichtige Arbeit der Seelsorge keinesfalls zu kurz kommen lassen. Das alles ginge aber nicht ohne die vielen Ehrenamtlichen, die sich bereits jetzt engagierten. Er hatte sich dafür eine schöne Metapher einfallen lassen. Denn Gott wohne in jedem Menschen, und so ließ er einen Spiegel durch die Reihen gehen. Den Christen wurde damit im wahrsten Sinne des Wortes der Spiegel vorgehalten, und sie wurden daran gemahnt, selbst etwas zu tun.

Die Pfarren der Gemeinschaft der Gemeinden haben sich im November zusammengesetzt, um zu beraten, wie es weitergeht. Jetzt wird es in den einzelnen Gemeinden dazu Informationsveranstaltungen geben. In Kempen findet diese am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr in der Pfarre Christ-König statt.

Manche liebgewordenen Angebote wird es nicht mehr geben, das ist schon klar. Aber die Gemeinden setzen auf ihre Schwerpunkte. Die Propsteikirche soll im Mittelpunkt der Stadt die Kirche weiterhin repräsentieren. Dies mit ihrem Angebot der offenen Kirche in der Woche, die Gelegenheit zum Gebet und der Besichtigung gibt. Hinzu kommt das kulturelle Programm mit den beliebten Serenaden und noch relativ neu das Kopf-Kino mit besonderen Filmen. In St. Josef in Kamperlings wird es weiterhin vor allem um die Familien gehen. Dies ist vor allem durch den Zuzug vieler junger Familien bedingt. Hier hat die Kinderkirche ihren Platz, aber neuerdings auch wieder der offene Jugendtreff der Messdiener am Freitagabend. In Christ-König im Hagelkreuz geht es vor allem um die multikulturelle Zusammenarbeit. Zudem engagiert sich die Gemeinde in der Quartiersentwicklung der Stadtverwaltung.

Über allem steht aber eben auch die Prüffrage "Was können wir nicht mehr leisten?" Und die Besorgnis, vielleicht einmal keinen Pfarrer mehr zu haben. Schon jetzt werden Wortgottesdienste von Ehrenamtlichen geleitet, ebenso Trauerbegleitung. Die Seelsorge dürfe bei allen Aufgaben nicht abhandenkommen, so die Aussage des Pfarreirats. Da ist es schon ein Gewinn, dass sich die Gemeinde im Frühjahr auf die Weihe von zwei Diakonen freuen kann, von denen einer sogar aus Kempen kommt.

Am Ende gab es neben den guten Wünschen für ein vielleicht schwieriges Jahr doch noch etwas fröhliches. Gemeinsam stimmte die Gemeinde mit dem Chor ein Geburtstagslied für den Propst an, der in dieser Woche Geburtstag feierte. "Viel Glück und viel Segen auf all Deinen Wegen" - das passt doch für uns alle, war die Meinung einer Besucherin beim Hinausgehen.

