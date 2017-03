Es gab im gesamten Kreis Viersen nur zehn Platzverweise, eine Beleidigung, eine Körperverletzung und eine Nötigung.

Die Polizei Viersen blickt auf einen ruhigen Verlauf der Rosenmontagszüge in Süchteln, Dülken, Kempen und Willich zurück. Bei insgesamt über 50.000 Jecken sprach die Polizei lediglich zehn Platzverweise aus. Das konsequente Einschreiten der Beamten wurde allerdings nicht von allen Feiernden verstanden und angenommen: Acht Leute mussten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Auch die Anzahl der festgestellten Straftaten war gering: Eine Beleidigung, eine Nötigung und eine Körperverletzung führten zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

In Dülken stellte die Polizei einen Schlagstock sicher. Der einsichtige "Kollege" feierte friedlich in seinem Polizeikostüm weiter. Ein erfreuliches Ergebnis erbrachten auch die verstärkten Alkoholkontrollen: Bei über 30 kontrollierten Fahrern wurde in nur vier Fällen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das nüchterne Ergebnis: Keiner hatte Alkohol getrunken. Der Einsatzleiter der Polizei, Leitender Polizeidirektor Manfred Krüchten: "Bis auf die wenigen Ausnahmen, bei denen wir das Feiern beenden mussten, sind wir mit dem Verlauf sehr zufrieden.

Das taktische Konzept der Polizei hat gegriffen. Diejenigen, die nicht friedlich feiern wollen, sondern pöbeln und randalieren, werden auch in Zukunft aus dem Verkehr gezogen, damit alle anderen weiter friedlich und sicher feiern können."

