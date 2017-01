Peter Kolshorn: Preis ist Ansporn für die Umweltarbeit

Der Bezirksverband Krefeld-Viersen ist mit der höchsten Auszeichnung des Nabu Deutschland ausgezeichnet worden. Wir haben mit dem stellvertretenden Nabu-Bezirksvorsitzenden Peter Kolshorn aus Niederkrüchten gesprochen.

Wofür ist der Nabu Krefeld/Viersengeehrt worden?

KOLSHORN Wir haben die Auszeichnung für die Nachhaltigkeit unserer Arbeit bei mehreren Projekten erhalten. Sicher hätte man auch ein einzelnes Beispiel auszeichnen können, am bekanntesten ist wohl unser Naturschutzhof in Nettetal. Aber beeindruckt hat, dass wir nicht nur Initiativen starten und uns für die Ausweisung von Naturschutzgebieten einsetzen, sondern sie dann auch konsequent über Jahre betreuen und pflegen.

Was ist die Lina-Hähnle-Medaille?

KOlsHORN Lina Hähnle war eine engagierte Naturschützerin, die 1899 den heutigen Nabu gründete. Nach ihr ist die Medaille benannt, die jedes Jahr als höchste Auszeichnung des Nabu Deutschland auf Bundesebene verliehen wird. Das ist eine bedeutende Ehrung. Bei der Preisverleihung in Essen hielten auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und Landesumweltminister Johannes Remmel Reden.

Haben Sie und der Nabu Krefeld-Viersen mit der Auszeichnung gerechnet?

KOLSHORN Das wurde uns erst ein paar Tage vorher mitgeteilt, wir waren ehrlich überrascht und natürlich begeistert - und das im 40. Jahr unseres Bestehens. Wir sind mit einer kleinen Delegation nach Essen gefahren, haben extra ein paar alte Recken mitgenommen, die sich seit Jahrzehnten um den Nabu verdient machen und Vorbilder sind, zum Beispiel Heinz Tüffers, den Gründer des Naturschutzhofes.

Was bedeutet die Verleihung der Medaille für Ihre tägliche Arbeit?

KOLSHORN Eine Menge, da ist man schon ein bisschen stolz, und das ist für uns alle Ansporn. Wobei wir ja auch draußen in der Natur immer wieder Bestätigung für unsern Einsatz bekommen. Etwa, wenn wir ein Naturschutzgebiet pflegen und sich dort das Blaukehlchen etabliert - das ist schon einmalig. Auch so eine typisch niederrheinische Kopfweide zu pflegen und zu beschneiden, macht mir persönlich viel Freude, das ja ist einfach ein wunderschöner Baum. Es gibt nichts Schöneres, als in der Natur für die Natur zu arbeiten.

Wie ist die Akzeptanz Ihrer Naturschutzarbeit in der Bevölkerung?

KOLSHORN Sehr gut, wir erfahren viel Unterstützung. Man sieht ja auch die Erfolge, etwa wenn sich im Lüsekamp seltene Tiere und Pflanzen wieder ansiedeln. Bei unseren Aktionen wie Kopfweidenschnitt sind immer viele freiwillige Helfer dabei. Ähnlich bei der Pflege der Streuobstwiesen, hier haben im ganzen Kreis Viersen viele Flüchtlinge spontan mitgeholfen; das hat uns sehr beeindruckt. Weil uns so viele unterstützen, wird die Urkunde nicht in der Geschäftsstelle, sondern im Naturschutzhof aufgehängt, wo sie jeder Besucher sehen kann.

Aber gibt es nicht auch Konfliktpotential, etwa mit Landwirten?

KOLSHORN In der Landwirtschaft hat ein Umdenken eingesetzt, die Sympathien für den Naturschutz wachsen. Wir sind in ständigen Gesprächen mit Landwirten, etwa über den Erhalt von Obstwiesen oder über Randstreifen und Hecken an Äckern und Feldern. Da sind wir auf einem guten Weg.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE JOACHIM BURGHARDT.

