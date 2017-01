Stadt Kempen: Prinzenpaar freut sich auf zweite Session

Die Kempener Prinzenfamilie Pasch steht in den Startlöchern ihrer zweiten Amtszeit. Höhepunkt soll der nachgeholte Rosenmontagszug werden. Der findet diesmal mit einem nochmals verschärften Sicherheitskonzept statt. Von Andreas Reiners

Im vorigen Jahr - dem ersten ihrer insgesamt dreijährigen närrischen Amtszeit - war die Enttäuschung zunächst groß, flossen auch ein paar Tränen, als der Kempener Rosenmontagszug wegen der Sturmwarnung aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt werden musste. Aber die Prinzenfamilie Pasch hatte sich schnell wieder gefangen. Die Enttäuschung wich schnell die Vorfreude auf den Zug in diesem Jahr. Und Prinz Rainer I. und Prinzessin Angelika I. (Pasch) sind guten Mutes, dass der nachgeholte Zug einer der schönsten sein wird, den Kempen je erlebt hat. Auch die Verantwortlichen des Kempener Karnevals-Vereins (KKV) hoffen darauf, dass das Programm für die tollen Tage bei den Kempener Narren wieder gut ankommt.

Was die Prinzenfamilie anbetrifft, so hat der Rosenmontagszug am 27. Februar sogar zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Denn Tochter Simone, die gemeinsam mit Bruder Christoph (24) die Eltern als Pagin und Page begleitet und unterstützt - feiert am Hochfest der Jecken runden Geburtstag. Sie wird 20 Jahre alt. Die neue Session hat für die in St. Hubert lebende Prinzenfamilie längst begonnen und hat heute Abend mit dem Appell der Prinzengarde bereits einen ersten Höhepunkt. Der Moderator und Kabarettist Stefan Verhasselt wird im Kolpinghaus in den erlauchtenden Kreis der Ehrenleutnants der Kempener Prinzengarde aufgenommen. In den kommenden Wochen wird die Prinzenfamilie viel unterwegs sein - bei den diversen Veranstaltungen und Empfänge der Karnevalsgesellschaften und -vereine in Kempen und der Region. Fast 60 Auftritte sind in dieser Session geplant.

Die Verantwortlichen beim KKV gehen die tollen Tage vom Altweiberdonnerstag (23. Februar) bis Rosenmontag (27. Februar) mit einer gewissen Routine an. Zugleiter Theo Balters, der letzmalig die Orga-Leitung für den närrischen Lindwurm hat, will bei seinem persönlichen Abschied noch einmal alles besonders schön haben. Gleichwohl muss der KKV den seit dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt noch einmal erhöhten Sicherheitsvorkehrungen Rechnungen tragen müssen. Nach Gesprächen mit der Polizei wird der KKV im unmittelbaren Umfeld des Kempener Rosenmontagszugs auch Lkw-Sperren errichten und zusätzliches Sicherheitspersonal engagieren. Dennoch sollen die Vorkehrungen, zu denen erstmals - wie bereits berichtet - auch ein Evakuierungsplan der Teilnehmer im Falle eines Zugabbruchs gehört, nicht so aufdringlich sein, dass die Karnevalsfreunde in ihrer Feierlaune allzu sehr eingeschränkt sind.

Feiern können die Karnevalisten am Altweiberdonnerstag ab 11.11 Uhr zum zweiten Mal in einem beheizten Festzelt, das für die tollen Tage auf dem Buttermarkt aufgebaut wird. Es ist im Vergleich zum Vorjahr größer, bietet Platz für rund 770 Besucher. Der Eintritt ist frei, ebenso mit karnevalistischen Frühschoppen mit Schlagerparty am Tulpensonntag (26. Februar) ab 11.11 Uhr im Festzelt. Gegen 15 Uhr wird dort das Prinzenpaar nebst Gefolge erwartet.

Für den Rosenmontagszug liegen zwischenzeitlich mehr als 50 Anmeldungen vor. Ab 10.30 Uhr stellen sich die Teilnehmer an der Kleinbahnstraße bis zur Otto-Schott-Straße auf, der Zug startet um 12.11 Uhr. Zugleiter Theo Balters geht davon aus, dass sich in den nächsten Tagen weitere Teilnehmer anmelden. Am Ende könnten es mehr als 90 Gruppen werden, hofft das KKV. Anmelden kann man sich mit einem speziellen Formular. Das findet sich auf der Internetseite des KKV (www.kempener-karnevals-verein.de). Der Zug endet an der Köhlerhalle am Schmeddersweg, wo um 14.30 Uhr die Abschlussparty beginnt. Dort findet auch die Prämierung der schönsten Mottowagen und Fußgruppen mit selbstgefertigten Kostümen statt. Es sind Preise im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro ausgelobt.

Das Festzelt auf dem Buttermarkt ist für alle Besucher des Rosenmontagszuges in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Entlang des Zugwegs sind zwölf Toiletten zur freien Benutzung aufgestellt, an verschiedenen Stellen gibt es Container zur Müllentsorgung. In der gesamten Innenstadt gilt während des Zuges ein absolutes Glasverbot. Das gilt auch für die Gaststätten.

