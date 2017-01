Stadt Kempen: Rhein-Maas-Berufskolleg informiert über sein Bildungsangebot

Über eine mögliche Schullaufbahn informiert das Rhein-Maas-Berufskolleg am kommenden Mittwoch, 11. Januar, ab 19 Uhr an den Standorten Kempen, Lobberich und Willich.

Es werden die Bildungsgänge, Zugangsvoraussetzungen und Abschlüsse vorgestellt. Ob Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur - diese und andere Qualifikationen können an der Berufsschule erworben werden. Hierzu ist es erforderlich, das letzte Zeugnis mitzubringen. Am Samstag, 4. Februar, besteht die Möglichkeit, sich in einem der Vollzeitbildungsgänge anzumelden.

Am Rhein-Maas Berufskolleg unterrichten 200 Lehrer rund 3700 Schüler an den Standorten Kempen (Neubau Kleinbahnstraße 61, Altbau Von-Saarwerden-Straße 25), Willich (Schiefbahner Straße 4), Nettetal (Färberstraße 5) und Tönisvorst (Tempelsweg 26). Die Schule in Trägerschaft des Kreises Viersen bietet in den fünf Abteilungen Ausbildungsvorbereitung, Agrarwirtschaft, Sozialwesen, Technik sowie Wirtschaft & Verwaltung insgesamt 50 Bildungsgänge, davon viele in Vollzeit und mit Schulabschlüssen wie Fachhochschulreife oder Abitur an. Die Fachhochschulreife kann in der Höheren Berufsfachschule für Technik, für Wirtschaft und Verwaltung wie auch für Sozial- und Gesundheitswesen erworben werden Ergänzend zum pädagogischen Profil wird der Fokus beispielsweise auf Inklusion/Integration, Schulkooperationen, Partneruniversitäten, Beratung, individuelle Förderung gelegt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.rmbk.de.

Quelle: RP