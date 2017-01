Stadt Kempen: Schnelles Internet: Irritationen um Zeitplan

Für Verwunderung hat bei einigen Kempenern die Berichterstattung der Rheinischen Post zum aktuellen Stand des Breitbandausbaus in Kempen und St. Hubert gesorgt. Von Andreas Reiners

Die Telekom hatte am Montag bei einem Pressetermin mit Kempens Bürgermeister Volker Rübo und dem städtischen Wirtschaftsförderer Heinz-Peter Teneyken erklärt, dass die ersten Anschlüsse im neuen Glasfasernetz bereits freigeschaltet seien. Rund 6000 Haushalte in Kempen und St. Hubert profitierten bereits vom schnelleren Internet, bis Ende Februar würden weitere rund 6800 Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen.

RP-Leser meldeten sich bei der Redaktion, nachdem sie von Mitarbeitern der Telekom auf Nachfrage erfahren hatten, dass in ihrem Wohnbereich das schnelle Internet erst im Mai dieses Jahres verfügbar sei. Unter den Lesern, die sich meldeten, waren einige, die in der Kempener Innenstadt wohnen und eine solche Auskunft erhielten.

Die RP fragte beim zuständigen Regionalvertriebsbeauftragten Daniel Breuer nach, welche Termine denn nun richtig seien. Er habe von den Technikern die Auskunft erhalten, dass bis Ende Februar insgesamt 12.800 Haushalte in Kempen und St. Hubert an das schnelle Netz angeschlossen sein werden. Das entspräche einem Versorgungsgrad von rund 90 Prozent, so Breuer.

Probleme beim Zeitplan könne allerdings das Winterwetter bereiten, weil Glasfaserkabel bei niedrigen Plusgraden, erst recht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht verarbeitet werden könnten. Zu zeitlichen Verzögerungen könne es auch in einigen Bereichen kommen, wo die Nachfrage der Kunden nach schnellerem Internet besonders groß sei. Da könnten nicht alle Aufträge sofort abgearbeitet werden. Aber der Telekommanager versprach, dass das Unternehmen möglichst schnell die Anschlüsse entsprechend nachrüsten und für die Kunden freischalten werde.

Wichtig bleibt: Die Kunden müssen sich selbst um die Freischaltung kümmern. Sie können sich über das Angebot und die entstehenden Kosten bei einer kostenfreien Hotline der Telekom (0800 330 1000) informieren. Nähere Informationen gibt es in Kempen auch im Telekom-Shop an der Engestraße 51 oder bei KTS Haeßl an der Judenstraße 18.

