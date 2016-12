Kreis Viersen: Schüler für sportliche Leistungen belohnt

Mit Bravour haben viele Kinder im Kreis Viersen ihre Sportlichkeit in Disziplinen wie Dauerlauf, Weitsprung, Schwimmen und Schlagballwurf unter Beweis gestellt. Für ihre sportlichen Leistungen erhielten jetzt Schüler im Kreis Viersen ihre verdiente Belohnung.

Im Forum des Kreishauses in Viersen verteilten der Kreis Viersen, der Kreissportbund und die Sparkasse Krefeld Urkunden, Preise und Pokale an die erfolgreichen Teilnehmer der Laufabzeichen- und Sportabzeichen-Wettbewerbe 2016.

Mit dabei warenJoachim Hennig, Abteilungsleiter Schulamtsangelegenheiten, Schulrat Thomas Mohr mit seinem Stellvertreter Ralph Reckeweg, Gisbert Cornelißen, stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbunds Viersen, Franz Terlinden vom Marketing der Sparkasse Krefeld, Bettina Schellenbeck, Beraterin im Schulsport, sowie Ingo Heisters von der Abteilung Schulsport des Kreises Viersen, um den Schülern zu gratulieren. Beim Laufabzeichen-Wettbewerb der Grundschulen konnte sich in diesem Jahr die Erich-Kästner-Schule in Boisheim vor der Remigiusschule in Viersen und der Astrid-Lindgren-Schule in Willich durchsetzen. Bei den weiterführenden Schulen belegte die Liebfrauenschule aus Mülhausen den ersten Platz vor dem St.-Bernhard-Gymnasium in Willich-Schiefbahn und der Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule aus Willich. Zudem beteiligte sich auch die Gereonschule des Förderzentrums Ost am Wettbewerb. Insgesamt erhielten zehn Grundschulen, drei weiterführende Schulen und eine Förderschule je 100 Euro für die Schulkasse vom Kreis Viersen.

In diesem Jahr hatten sich 55 Schulen am Laufabzeichen-Wettbewerb beteiligt. Mehr als 11.700 Urkunden wurden an die Schüler übergeben, die den Dauerlauf über 15 oder 30 Minuten geschafft hatten. "Die Anerkennung für eure Leistungen habt ihr euch verdient", sagte Kreisdirektor Ingo Schabrich. "Sport und Bewegung sind wichtige Einflussfaktoren für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern."

Sieger beim Sportabzeichen-Wettbewerb in diesem Jahr ist die Astrid-Lindgren-Schule in Willich. Auf Platz zwei landete die städtische Gemeinschaftsgrundschule Amselweg in Tönisvorst vor der Kreuzherrenschule aus Dülken auf Platz drei. Das Sieger-Team durfte sich zudem über den Rolf-Richter-Wanderpokal freuen, den Gisbert Cornelißen überreichte.

26 Schulen hatten am Sportabzeichen-Wettbewerb teilgenommen, von denen elf Schulen Geldpreise von 50 bis 150 Euro für die erbrachten Leistungen erhielten. Freuen konnten sich auch 20 Jungen und Mädchen aus dem Kreis Viersen: Sie hatten das Rätsel auf der Laufabzeichen-Urkunde richtig beantwortet und wurden aus allen Teilnehmern ausgelost. Wer zehn Fußballnationen im Gitterrätsel fand und Losglück hatte, bekam einen Büchergutschein und Eintrittskarten für das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath. RP

Quelle: RP