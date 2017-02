Kempen: Schülervertreter wählen in Viersen einen neuen Bezirksvorstand

Die Bezirksschülervertretung des Kreises Viersen hat mit gut 40 Delegierten in Viersen getagt. Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Wahlen für den Bezirksvorstand und die Landesdelegierten. Den neuen Bezirksvorstand bilden jetzt Leon Löffler, Marie Backhaus, Alina Ahlborn, Hendrik Gruner, Leonie Ziemer, Omid Tayebi, Finn Maaßen, Simon Sehic, Tobias Mäurer, Jonas Rösch und Selina Reddmann. Backhaus und Mäurer wurden außerdem als Landesdelegierte gewählt. Maaßen gehört dem Schulausschuss an.

Die Bezirksschülervertretung ist der Zusammenschluss aller weiterführenden Schulen im Kreis Viersen. Sie ist die Schülervertretung für alle Schüler und damit das zentrale Entscheidungsgremium. In Workshops diskutierten die Schüler über einen Austausch in der SV-Arbeit über die einzelnen Schulen hinweg. Auch Strukturen der Schülervertretung waren ein wichtiges Thema. Die Gespräche zeigten, dass sich die Strukturen als sehr unterschiedlich erwiesen.

Auch bei der Sozialarbeit an den Schulen stellten die Delegierten erhebliche Unterschiede fest. "Wir möchten uns einheitlicher aufstellen. Die Workshops waren dazu eine gute Grundlage", sagte der Bezirksvorsitzende Hendrik Gruner. Gute Ansätze sollen übernommen und Projekte an einzelnen Schulen übertragen werden. Der Austausch unter den einzelnen Schülervertretungen soll verbessert und der Blick über den Tellerrand geschärft werden. Die Bezirksschülervertretung existiert im Mai seit genau vier Jahren. Im Jahr 2013 war es die Stadtschülervertretung Kempen, die den entscheidenden Schritt einleitete. Sie lud damals zur ersten Bezirksdelegiertenkonferenz des Kreises Viersen ein, um eine Bezirksschülervertretung zu gründen. Die Stadt-Schülervertretung Kempen schrieb dazu alle 56 weiterführenden Schulen im Kreis Viersen an und lud deren Vertretungen in die Aula des Kempener Luise-von-Duesberg-Gymnasiums ein, um gemeinsam die Bezirksschülervertretung ins Leben zu rufen. Seitdem agieren die Schülervertreter zusammen und treten als Sprecher für den gesamten Kreis Viersen auf, um Schüler-Interessen in politische Entscheidungen einzubringen. "Ich freue mich, dass das Treffen so gut besucht war und sehe das als gutes Zeichen für die weitere Zusammenarbeit", sagte Gruner.

(tre)