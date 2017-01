Serie In Dieser Woche - Vor 129 Jahren: Schwestern gründen eine Schule

Es ist ruhig geworden im 1871 gegründeten Deutschen Reich. Der so genannte Kulturkampf, in dem der protestantische Reichskanzler Otto von Bismarck versucht hat, den Einfluss der Katholischen Kirche zurückzudrängen, ist beigelegt. Zahlreiche katholische Geistliche und Politiker kehren in ihre Ämter zurück. Aus ihrem 13-jährigen Exil in Nordamerika kommen die Schwestern Unserer Lieben Frau, die vorher in Volksschulen am Niederrhein und in Westfalen unterrichtet haben, wieder an den Niederrhein, um dort ein neues Mutterhaus zu gründen. Durch eine Zeitungsanzeige aufmerksam geworden, kaufen sie hier ein neues Domizil - die Villa Bongartz, später auch Bellevue genannt, in Mülhausen, Amt Oedt, an der Niers. Von Hans Kaiser

Am 17. Januar 1888 ziehen Mutter Maria Chrysostoma und drei Schwestern, mit der Eisenbahn von Vechta kommend, in das schöne zweistöckige Haus mit Erker in Mülhausen ein. Hier eröffnen sie zu Ostern mit 18 Schülerinnen ein "Pensionat zur Erziehung der katholischen weiblichen Jugend", kurz: eine Höhere Mädchenschule. Mit Prospekten in Französisch und Englisch zieht sie auch Internatsschülerinnen aus dem Ausland an. Mündlicher Überlieferung zufolge ist damals die Reichsbahnstation für die Strecke Kempen-Kaldenkirchen an der Hauptstraße in Mülhausen errichtet worden, um diesen auswärtigen Schülerinnen und ihren Eltern einen besseren Zugang zur Schule zu ermöglichen. Im Laufe der Jahre bedingt die steigende Schülerzahl für die Liebfrauenschule zahlreiche Erweiterungsbauten. Ab 1908 werden Jungen aufgenommen. 1911 wird die Schule ein Lyzeum mit Reifeprüfung. Bis 1926 gibt es hier ein Lehrerinnenseminar.

Das "Dritte Reich" unterdrückte die geistlichen Orden und die von ihnen betriebenen Schulen. Am 30. Juli 1941 übernahm im Auftrag der Gestapo der Leiter der Politischen Polizei der Kreisverwaltung, der Kempener Regierungsoberinspektor Alexander Bürger, die Verwaltung des Mülhauser Mutterhauses der Schwestern Unserer Lieben Frau.

Das Ereignis schlug so hohe Wellen, dass der "Löwe von Münster", Bischof Clemens August von Galen, es an den Beginn seiner berühmten Predigt gegen die Euthanasie am 3. August 1940 stellte. Am 31. Juli 1940 wurde auch die Schule, deren Betrieb schon seit dem 1. April 1940 ruhte, offiziell geschlossen und durch ein Reservelazarett mit bis zu 800 Betten ersetzt. An dessen Stelle trat, als 1944 die Front näher rückte, das Feldlazarett 780. - 102 im Lazarett verstorbene Soldaten ruhen heute auf dem Ehrenfeld des Pfarrfriedhofs Mülhausen.

Am 15. September 1945 wurde die Schule wieder eröffnet. Seit 1952 erhält sie als anerkannte Privatschule staatliche Zuschüsse und kann Laienlehrkräfte fest einstellen. 1981 entstand ein dreigeschossiger Erweiterungsbau mit naturwissenschaftlichen Räumen und einem Pädagogischen Zentrum, 1985 neue Sportanlagen und 2009 eine neue Doppelsporthalle.

Die Liebfrauenschule Mülhausen hat einen ausgezeichneten Ruf. Im Oktober 1987 begingen die Schwestern Unserer Lieben Frau das 100-jährige Jubiläum ihres Wirkens in Mülhausen, gewürdigt auch von Bundeskanzler Helmut Kohl und Papst Johannes Paul II. Zum 125-jährigen Bestehen hielt die damalige Bildungsministerin Dr. Annette Schavan am 21. Januar 2013 in der Liebfrauenschule die Festrede. Dann fuhr die gesamte Schulgemeinschaft mit fast 1300 Teilnehmern nach Rom und wurde am 16. Oktober 2013 von Papst Franziskus bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz besonders begrüßt.

Mittlerweile ist wegen ihres hohen Alters keine der Schwestern mehr im Schuldienst. Daher hat der Orden für die Liebfrauenschule nach einem neuen Träger mit katholischer Orientierung gesucht - und ihn jetzt in der Katharina Kasper Holding gefunden. Einem wirtschaftlich starken, christlich geprägten Wirtschaftsunternehmen in Dernbach (Westerwald), das sich im Besitz der römisch-katholischen Ordensgemeinschaft Arme Dienstmägde Dienstmägde Jesu Christi befindet.

In der nächsten Folge: Der Kempener Künstler Fritz Wingen stirbt im KZ.

Quelle: RP