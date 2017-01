Am 17. Januar 1888 - in dieser Woche vor 129 Jahren - zogen die Schwestern Unserer Lieben Frau in die Villa Bongartz in Mülhausen ein. Hier gründeten sie eine Höhere Mädchenschule, und bald flanierten Internatsschülerinnen (Bild) durch den Ort.

