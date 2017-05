Stadt Kempen: Segel- und Surfclub Kempen muss schwere Führungskrise bewältigen

Der Segel- und Surfclub Kempen (SSCK) ist in Schieflage geraten. Am Dienstagabend informierte der Vorstand gut 120 der insgesamt 1261 Mitglieder bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung übe die aktuelle Situation. Dem zweitgrößten Sportverein der Thomasstadt wurde vom Finanzamt bereits im August 2015 wegen fehlender Umsatzsteuervoranmeldungen die Gemeinnützigkeit aberkannt (die RP berichtete). Da auch für 2016 kein Jahresabschluss vorliegt, konnte die Jahreshauptversammlung noch nicht stattfinden. Daher trafen sich die Mitglieder jetzt zu einem außerordentlichen Meeting, das erst kurz vor Mitternacht endete. Von H.-G. Schoofs

Im Dezember 2013 waren die Präsidiumsmitglieder Ferdi Stoffels (Vorsitzender) und Klaus Mitterer (Geschäftsführer) nach einem Eklat bei der Hauptversammlung zurückgetreten. Zwei Monate später wurde Willi Steffes aus der Tauchergruppe zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Ferner gehören Vize Robert Meijsen, Beisitzer Martin Alders und Geschäftsführer Rüdiger Koth dem neuen Präsidium an. Letzterer legte sein Amt Ende 2016 nieder.

Eine Arbeitskommission mit dem Beiratsvorsitzenden Utz Müller, ein Unternehmensberater, an der Spitze, übernahm die Aufarbeitung der Geschäftsjahre 2015/16. "Es war keine Grundlage für eine kaufmännische Buchführung vorhanden", sagte Müller. Bei seiner umfangreichen Analyse kamen Dinge ans Tageslicht, die bei den anwesenden Mitgliedern für reichlich Kopfschütteln sorgten. Allen voran die fehlenden 70.000 Euro aus dem Vorjahr, die sich aus nicht eingezogenen Beiträgen und Gebühren für Liege- und Stellplätze zusammensetzen sollen. "Die Liquidität des SSCK reicht noch bis Juni. Wir müssen aufpassen, nicht unter zu gehen", sagte Müller. Auch die Präsidiums-Mitglieder nahmen Stellung zur aktuellen Lage und räumte Fehler ein. Müller wollte in der Tagesordnung nachträglich den Punkt "Vertrauensfrage" aufnehmen lassen, was allerdings laut Satzung nicht möglich war.

Spätestens in vier Monaten soll Klarheit herrschen, wie es beim SSCK weitergeht. Der Vorstand wurde beauftragt, mit Hilfe des Steuerberaters die Geschäftsjahre 2015/16 ordnungsgemäß abzuschließen. Dabei kann er auf Unterstützung einiger Mitglieder bauen. Die Arbeitskommission kümmert sich um das laufende Jahr, das laut Müller Monat für Monat abgearbeitet wird, was auch in Absprache mit der Finanzbehörde geschieht. Für viele Mitglieder stand nach der Versammlung fest, dass ein Verein dieser Größenordnung und mit so vielen verschiedenen Geschäftsbereichen eine angestellte Teilzeitkraft benötigt.

