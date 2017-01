Lokalsport: Anrath verliert Spitzenspiel mit 1:8

Tischtennis: In der Oberliga mussten sich die ATK-Damen dem TTC Mennighüffen geschlagen geben Von Frank Langen

Als Oberligaspitzenreiter waren die Oberligadamen des Anrather TK in das neue Jahr gekommen und haben mit dem direkten Verfolger und Tabellenzweiten TTC Mennighüffen eine harte Nuss vor der Brust gehabt. Geknackt haben sie diese allerdings nicht, denn das ATK-Quartett unterlag zu Hause mit 1:8. Doch so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Partie beileibe nicht. Schon in den Auftaktdoppeln sprach sich das Glück gegen Anrath aus, wo das Duo Spix/Zhan mit 10:12 im fünften Satz auch das zweite Doppel verlor. In den Einzeln ging es entsprechend weiter. Zunächst gab Barbara Spix das erste Spiel in fünf Sätzen ab, zwei Partien später erwischte es Anna Schouren mit einem 9:11 im Entscheidungssatz. Nach dem ersten Punktgewinn von Jennifer Jäger zum zwischenzeitlichen 1:5 musste Barbara Spix auch in ihrem zweiten Spiel mit 2:3 passen. Danach war die Gegenwehr des ATK gebrochen, Mennighüffen ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Einen wahren Krimi lieferten sich dagegen die Anrather Herren, die in der NRW-Liga dem Favoriten aus Waldniel zu Hause ein 8:8-Unentschieden abtrotzten. Nach dem 2:1 in den Doppel schien es zunächst so, als ob Waldniel in den Einzeln davon ziehen würde. David Reiners und Carsten Schlotterhose sorgten aber umgehend für den 4:4-Ausgleich. Als es dann langsam zum Ende der Partie hinging, war es das untere Anrather Paarkreuz, das den Gastgebern eine 8:7-Führung einbrachte. Im abschließenden Doppel musste sich dann Remco van Steenwijk und Maik Wojke mit 1:3 geschlagen geben. Eine Pflichtaufgabe zu bewältigen hatte Verbandsligist Kempener LC, der den Tabellenletzten TTC Bottrop mit einem 9:3 wieder in das Ruhrgebiet zurück schickte. Zum Spielauftakt gelang lediglich dem Duo Gambizora/Reinfelder ein Sieg in den Doppeln. Der 1:2-Rückstand brachte die Thomasstädter allerdings nicht aus dem Tritt, denn in den Einzeln zeigten sie sich dann doch als die besseren Akteure. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Dirk Wächtler musste Nemanja Gambizora noch das 2:3 hinnehmen. Danach spielte Kempen seine Stärke im mittleren und unteren Paarkreuz aus, was vier Siege in Folge einbrachte. Im zweiten Durchgang wurde es nochmals eng, aber Kempen ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

In der Landesliga gab es für den SC BW Mülhausen beim Spitzenreiter TTC BW Krefeld eine 3:9-Niederlage. Neben dem Doppel Wilden/Föhrweisser kamen die Punkte für Mülhausen nur noch im unteren Paarkreuz durch Jörg Föhrweisser und Ersatzmann Deniz-Ayhan Nazirogullari. Bitter: Rolf Biermann musste seine Spiele aufgrund einer Verletzung abschenken.

