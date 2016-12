Lokalsport: Bayer-Frauen holen wieder das Double

Wasserball: Auf nationaler Ebene blieben die Seidenstadtgirls weiterhin das Nonplusultra in der Liga und im Pokal, auf internationalem Gebiet zahlte das Team vom Waldsee in diesem Jahr sehr viel an Lehrgeld. Von Frank Langen

An den Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen gab es auch in der Sasion 2015/16 nicht viel zu rütteln. Nicht nur, dass sie am heimischen Waldsee zum fünften Mal in Folge den Deutschen Pokal gewannen, auch in der Bundesliga schwebten die Seidenstadtgirls zumeist über allen Dingen. Nach der Hauptrunde, die wie schon die Jahre zuvor ohne Niederlage beendet wurde, gingen die Uerdinger im Halbfinale die Hürde gegen den ewigen Rivalen SV BW Bochum ebenso souverän an, wie auch die spätere Finalserie gegen den SC Chemnitz. 14:9 und 19:3 hieß es am Ende gegen die Sachsen und somit war mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft auch das fünfte Double in Folge unter Dach und Fach.

Neu in diesem Jahr war hingegen, dass die Uerdinger Wasserballerinnen nach jahrelanger Abstinenz wieder auf internationalem Gebiet ihre Visitenkarte abgaben. Beim Euro-Qualifikationsturnier Anfang Februar in Barcelona ging ein langersehnter Traum in Erfüllung, der zuvor meist am Finanziellen gescheitert war. Die Vorbereitung zu diesem Turnier waren jedoch alles andere als optimal. Das Trainergespann Pia Schledorn und Sybille Kaisers musste den gesamten Januar auf Claudia Blomenkamp, Claudia Kern, Bianca Ahrens, Anja Seyfert, Bianca Seyfert und Belen Vosseberg verzichten, die mit der Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Belgrad teilgenommen hatten und dort auf den achten Platz landeten. Nach dem missglückten Auftakt mit 10:20 gegen St. Andreu gab es auch gegen den russischen Meister aus Kirischi und die ebenfalls aus Russland stammende Mannschaft von Uvralochka keinen Blumenpott zu gewinnen.

In der zweiten Jahreshälfte dauerte es ziemlich lange, bis die Bayer-Frauen wieder in einem offiziellen Spiel auflaufen durften. Da der Bundesligastart aufgrund der U18-WM in Australien in den Januar 2017 verlegt wurde, fing die Sasion diesmal erst Anfang Dezember einem Euro-Qualifikationsturnier in Uetrecht statt. Doch auch der zweite Auftritt sollte nicht erfolgreich für die Seidenstadtgirls werden, die gegen die griechischen Vertreter NC Vouliagmeni (7:15) und NC Rethymno (14:17) unterlagen und abermals gegen Sant Andreu (9:16) sowie dem Gastgeber Utrechtse ZSC (5:12) das Nachsehen hatten. Trotz des letzten Platzes in der Gruppe zogen die Verantwortlichen einen positiven Schlussstrich unter das Unternehmen "Europa". Immerhin gelang es gegen Profis und Halbprofis sehr gut mitzuhalten und sich im Gegensatz zum Turnier im Februar enorm zu steigen, was die gegner respektvoll anerkannten.

Quelle: RP