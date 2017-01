Lokalsport: Bayer-Männer fahren als Außenseiter nach Hannover

Wasserball: Die Frauen des SV 08 wollen nach der Niederlage gegen Heidelberg wieder ins eigene Spiel zurückfinden. Von Frank Langen

Nach der ersten Niederlage seit fünf Jahren in einem Meisterschaftsspiel gegen Heidelberg gilt es für die Frauen des SV Bayer Uerdingen am kommenden Wochenende beim Auswärtsspiel in Hannover wieder ins eigene Spiel zurück zu kommen. Dabei tut es natürlich weh, denn die gesperrte Anja Seyfert fehlt an allen Ecken und Ende. "Anja stopft alle Löcher, sie macht in der Verteidigung alles wett", sagt Co-Trainerin Sybille Kaisers. Desweiteren wird noch Belén Vosseberg, die ebenfalls gesperrt ist, nicht im Kader sein. "Das wird nicht einfach werden ohne die Zwei. Hinzu kommt noch die Fahrerei nach Hannover", sagte Trainerin Pia Schledorn, die zwar diesmal mit einer anderen Aufstellungen ins Wasser gehen muss, aber guter Dinge ist, dass die Chancenauswertung wieder besser wird. Dazu wurde eigens gestern Abend nochmals ein Trainingsspiel als Test angesetzt.

Null Punkte in vier Spielen ist die bisher nüchterne Bilanz der Uerdinger Männer in der Hauptgruppe A. Und ausgerechnet am Samstag geht es um 19.30 Uhr auch noch zum ungeschlagenen Tabellenführer Waspo Hannover. Die fünfte Niederlage scheint also programmiert, aber so einfach will es Bayer-Trainer Tim Focke den Niedersachsen trotz der Außenseiterrolle nicht machen. "Sven Roessing wird voraussichtlich nicht mit dabei sein, Mate Ranja ist verletzt und bei Ben Reibel entscheiden wir spontan, ob er die Belastung wieder gehen kann. Wir haben also nichts zu verlieren und können befreit aufspielen", sagt Focke. Er sieht es allerdings als Anreiz für seine Jungs, sich gegen Weltstars im Wasser zu messen. Aufbauend von der guten Leistung aus dem Potsdam-Spiel soll mit Hilfe der einstudierten Spielzüge Hannover möglichst lange Paroli geboten werden. Für die Männer der SV Krefeld 72 beginnt mit den Auswärtspartien am Samstag bei SC Wedding (17.30 Uhr) und einen Tag später bei Poseidon Hamburg (14 Uhr) die zweite Saisonhälfte in der Hauptgruppe B. Die Krefelder sind nach sechs Wochen Pause seit drei Wochen wieder im Training und hatten hier zwischenzeitlich ein paar Ausfälle zu beklagen. "Im Training sind alle hochkonzentriert und jeder zieht zu 100 Prozent mit. Wir werden am Wochenende eine schlagkräftige Truppe aufstellen", ist sich Mannschaftskapitän Yannick Zilken sicher. Das ist auch von Nöten, denn Wedding ließ vergangene Woche mit einem Unentschieden gegen Tabellenführer SSV Plauen aufhorchen, und gegen Hamburg tat sich die SVK beim 11:8-Hinspielsieg recht schwer. Die SVK geht als Favorit in beide Duelle und nimmt die Bürde auch gerne auf sich. Dazu müssen aber gerade auch die jüngeren Spieler etwas mehr an Verantwortung auf sich nehmen, sollte was Zählbares bei herauskommen.

Quelle: RP