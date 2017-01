Lokalsport: CHTC: Herrenteam zieht ins Viertelfinale ein

Hockey: Mit zwei Siegen aus zwei Spielen sicherte sich die Auswahl von Trainer Matthias Mahn den zweiten Platz in der Vorrunde. Beim 7:6 gegen Mülheim kam es zu einem echten Endspiel gegen den Titelverteidiger, der nun in der eigenen Halle nur Zuschauer bei der Endrunde sein wird. Von Nomita Selder

Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Hallenhockey-Bundesliga haben die Herren des Crefelder HTC zuhause sowohl gegen den Düsseldorfer HC (9:1) als auch gegen den Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim (7:6) gewonnen und sicherten sich so das Ticket fürs Viertelfinale, wo sie am kommenden Samstag beim Mannheimer HC antreten. Mülheim indes belegt nach der Vorrunde nur den dritten Platz und ist somit aus dem Rennen.

Gegen den DHC waren die Krefelder von Beginn an hochkonzentriert, was Felix Wild früh mit dem ersten Treffer belohnte (8.). Düsseldorf blieb in der Offensive zu harmlos, weshalb die CHTC-Herren durch einen Doppelpack von Felix Klein und Linus Michler zum 4:0 Halbzeitstand erhöhten. Fünf Minuten nach dem Wechsel verkürzten die Gäste auf 4:1, doch die Seidenstädter bleiben cool, und ein Doppelschlag von Linus Butt sowie ein Tor von Niklas Wellen zum 7:1 sicherten bereits frühzeitig den Heimsieg. In den Schlussminuten machten sowohl Linus Butt als auch Felix Klein ihren Hattrick und den 9:1-Endstand perfekt.

Die Partie gegen Mülheim vor ausverkaufter Halle bot von Beginn an hochklassiges Hockey. Mülheim ging per Strafecke in Führung, doch Oskar Deecke glich kurz darauf aus. Uhlenhorst hatte zwar mehr Ballbesitz, doch der CHTC die besseren Kreisszenen. Erst schloss Jannick Eschler eine schöne Kombination zum 2:1 (15.) ab, ehe Felix Klein einen Sololauf frech zum 3:1 (24.) vollendete. Malte Hellwig verkürzte für die Gäste auf 2:3, bei denen vor allem Keeper Lennart Küppers auftrumpfte. Mit der ersten Aktion nach der Pause glich Mülheims Tobias Matania aus. Doch dann schlugen die Krefelder, angefeuert vom lautstarken Publikum, nochmals zu. Florian Pelzner, Felix Klein, Christian von Ehren und Janick Eschler erzielten in zehn Minuten vier sehenswerte Treffer und setzten die Gegner unter Zugzwang. Mülheim agierte nun offensiver, und Malte Hellwig traf zum 4:7 (52.). Im Folgenden hielt CHTC-Keeper Mark Appel gleich mehrfach glänzend und somit den Vorsprung. Die Schlussminuten wurden durch eine Grüne Karte gegen den CHTC hektisch. Benedikt Fürk konnte die Überzahl zweimal nutzen, doch die Krefelder sicherten sich den zweiten Tabellenplatz hinter Rot-Weiss Köln, währenddessen Schwarz-Weiß Köln als Gruppenletzter absteigt.

"Die Jungs haben eine sehr starke Leistung gebracht und tolle Tore erzielt. Am Ende hält Mark (Appel) uns im Spiel. Wir wollen dieses Gefühl jetzt genießen und es mit nach Mannheim nehmen", lobte CHTC-Coach Matthias Mahn.

Quelle: RP