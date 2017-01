Lokalsport: CHTC unterliegt im Spitzenspiel

Hockey: Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Ligaprimus unterlag der CHTC gegen Köln mit 5:8. Tages zuvor schoss die Auswahl von Trainer Matz Mahn den Kahlenberger HTC mit 17:1 aus der Halle. Von Nomita Selder und Oliver Schaulandt

Am Samstag fegten die CHTC-Herren Gastgeber Kahlenberger HTC mit 17:1 (8:1) aus der Halle. Gestern unterlagen die zweitplatzierten Krefelder dann im Spitzenspiel dem Tabellenführer Rot-Weiß Köln 5:8 (4:3) und gaben dabei eine 3:0-Führung nach 13 Minuten aus der Hand. Köln hat damit den Viertelfinaleinzug geschafft und ist wohl auch vom ersten Tabellenplatz im Westen nur noch schwer zu verdrängen.

Krefeld zeigte sich gegen Kahlenberg von Beginn an selbstbewusst und dominierte die Partie klar. Nach kurzer Anlaufphase traf Niklas Wellen zur Krefelder Führung. Im Anschluss erzielte sein Team innerhalb von nur sechs Minuten fünf Treffer und beseitigten somit sämtliche Zweifel am Ausgang der Partie. Für den KHTC traf zwischenzeitlich Victor vom Kolke. Mit dem Pausenpfiff erzielte Oskar Deecke das 8:1.

Auch in der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer Einbahnstraßenhockey in Richtung des KHTC Tores. Felix Klein eröffnete mit einem verwandelten Strafstoß (39.) den zweiten Teil des Schützenfests. Die Gäste gaben weiter Vollgas und erzielten im Folgenden sieben weitere Treffer, ehe Linus Butt mit einer Strafecke den Schlusspunkt zum 17:1 (58.) setzte. Erfolgreichster CHTC Schütze war Niklas Wellen, der in der Hinrunde noch pausiert hatte und nun fünf Treffer erzielte. Mit Janick Eschler (4), Oskar Deecke (3) sowie Christian von Ehren und Felix Klein (je 2) trafen insgesamt fünf Krefelder gleich mehrfach.

Gegen Köln bestimmte der Crefelder HTC weite Phasen der ersten Halbzeit mit einer ganz starken Leistung - in dieser Form ist am kommenden Wochenende der Viertelfinaleinzug auch für die Krefelder klar im Bereich des Machbaren. "In der ersten Hälfte waren wir überragend, müssen eigentlich deutlich höher führen", sagte Krefelds Trainer Matthias Mahn über die Partie, in der Oskar Deecke (2.), Linus Butt (8.), Felix Klein (13./30.) und Niklas Wellen (41.) die Treffer für die Krefelder erzielten.

