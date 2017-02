Lokalsport: Dart-Szene will weiter wachsen

Darts: Während in Deutschland das Pfeile werfen im Trend liegt, hat sich in Krefeld bereits vor Jahren eine Dartsszene etabliert, die in einer eigenen Liga ihre Meister ermittelt. Das Interesse wächst - auch auf Seiten der Gastwirte. Von Kai Aussen

Darts liegt im Trend. Das bezeugen die zahlreichen Fernsehübertragungen und das damit einhergehende Interesse, das diesem Sport in jüngster Zeit vermehrt in Deutschland zuteil wurde. So landet Sport1 alljährlich mit der Übertragung der Darts-Weltmeisterschaft aus dem Londoner "Ally Pally" einen Quoten-Volltreffer, überträgt zudem die Premier League und andere vom Welt-Dartverband Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltete Major-Turniere.

Vielen unbekannt dürfte allerdings selbst in Krefeld und Umgebung die Dart Liga Krefeld sein. Diese Spielklasse ermittelt seit der Saison 2013/14 einen eigenen Meister so wie einen Pokalsieger. Der Meister wird im Spielmodus 501 Double-out ermittelt, während in der Staffel 2 im Spielmodus 301 Double-out ein Aufsteiger gesucht wird. Bei diesem Modus muss das Spiel mit einem Treffer des Außenrings, der die doppelte Punktzahl des jeweiligen Feldes beschert, beendet werden.

Auf beide Staffeln verteilt besteht die Dart Liga Krefeld aus 15 Teams, die wochentags an alle zwei Wochen stattfindenden Spieltagen aufeinandertreffen. Gut besuchte Ereignisse sind zudem die Turniere, wie das Open-Air-Turnier in der Gaststätte Windfang am ersten Samstag im August oder die Abschlussfeier mitsamt Pokalfinale, das in diesem Jahr am 15. Juli ausgetragen wird.

"Dart ist Tagesform und Kopfsache", berichtet Jörg B. vom Tabellenführer Darts Busters, der bezeugt, dass sich das Ansehen des Dartspielers gewandelt hat. Während sich vor einigen Jahren noch hartnäckig Vorurteile über betrunkene Kneipengänger mit Pfeilen in der Hand hielten, gebe es jetzt, nicht zuletzt dank der erhöhten TV-Präsenz, ein gestiegenes Interesse. "Dies äußert sich beispielsweise darin, dass vermehrt Bekannte nachfragen, ob sie mitkommen und sich ein Spiel angucken dürfen".

"Allerdings hat der Sport in Krefeld immer schon einen hohen Stellenwert genossen, und die überwiegende Mehrheit der Spieler besitzt auch den nötigen Ehrgeiz, ein Spiel hoch konzentriert zu bestreiten". Den typischen Spielertypus scheint es allerdings nicht zu geben, und so ist vom 16- bis zum 69-Jährigen jeder anzutreffen. "Der Anteil der Spielerinnen ist jedoch eher gering", erzählt der Team-Captain der Darts Busters und einer der Liga-Leiter, Alexander Helbig, "obwohl es sogar mit dem DC Treff Nix-en eine reine Frauenmannschaft gibt".

Über den Erfolg der Liga freuen sich auch die Krefelder Wirte, die in schwierigen Zeiten des sogenannten Kneipensterbens froh sind über die festen Einnahmen, die ein eigenes Team an Heimspieltagen erwirtschaftet. Dementsprechend seien viele Gaststätten auch auf der Suche nach neuen Teams. Interessierte, die sich einem Team anschließen oder gleich ein neues gründen wollen, können sich daher direkt auf der Webseite der Liga www.krliga.de oder per E-Mail an dart-liga-krefeld@web.de an die Organisatoren wenden. Dort kann man auch den Spielplan abrufen.

