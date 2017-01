Lokalsport: Der TV Vorst startet mit einer Niederlage ins Handball-Jahr

Schlechter hätte der Start ins neue Jahr für die Handballer des TV Vorst nicht laufen können. Im ungemein wichtigen Duell mit dem Tabellennachbarn SG Überruhr kassierten die Grün-Weißen am Samstagabend eine bittere 28:33 (12:15) Heimniederlage und haben nun drei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Von Marcel Püttmanns

Das beide Teams ob der Brisanz virtuos und leichtfüßig über das Feld spazieren würden, war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten, und so begann die Partie der tabellarischen Lage entsprechend mit einigen spielerischen Ungereimtheiten. Nach gut zehn Minuten wirkte beide Teams in ihren Aktionen dann jedoch flüssiger (2:3). Auf Vorster Seite erwischte vor allem Pascal Mertens einen guten Beginn. Fast wie in alten Glanzzeiten führte der Torjäger Regie, initiierte viele Angriffe und traf auch selbst. Insgesamt fehlte den Hausherren über weite Strecken der ersten Hälfte allerdings die Durchschlagskraft im Angriff. Viele leichtfertig vergebene Großchancen ermöglichten Überruhr stets eine knappe Führung (4:7, 7:10). Auch das Visier der offensiven Lebensversicherung Andreas Bröxkes war sichtbar falsch eingestellt. Mit einem gehaltenen Siebenmeter verschaffte Torhüter Lukas Haas den Grün-Weißen vor dem Pausenpfiff noch einmal einen kleinen moralischen Sieg und verhinderte einen höheren Rückstand. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel scheiterte jedoch auch Bröxkes im Eins-gegen Eins am starken Gäste-Keeper. Statt 13:15 stand es nach kurzzeitiger Verwirrung in der Defensive der Vorster plötzlich 12:17. In der Folge ging die Zuordnung fast vollständig verloren. Überruhr spielte nun gekonnt seinen Stiefel runter und sorgte bis zur 40 Minute für klare Verhältnisse. Insbesondere der sehr agile Nikolai Gregoriy war den gesamten Abend nicht zu stoppen. Die Vorster blieben zwar jederzeit bemüht, konnten in der Schlussphase allerdings nicht mehr entscheidend verkürzen. "Überruhr hat gewiss keine schlechte Truppe und wurde meiner Meinung nach teilweise unter Wert geschlagen. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viel Hochkaräter liegengelassen. Im zweiten Durchgang hatten wir defensiv zu wenig Zugriff. An der Einstellung gibt es nichts zu bemängeln, insgesamt fehlten wie so oft in dieser Saison einfach wieder ein paar Prozent", bilanzierte Ron Andrae.

TV Vorst: Haas, Keusen, Knetsch - Bröxkes (6), Imoehl, Jurich, Mertens (6), Sufryd (5), Kreilein (4), J. Nilles (4), M. Schuffelen (1), Dohmen (2)

Quelle: RP