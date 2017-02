Lokalsport: Die Saison hinterlässt viele Fragen

Eishockey: Bei den Krefeld Pinguinen beginnt heute mit einem Gespräch zwischen Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz und Trainer Rick Adduono die intensive Aufarbeitung. Torwart Danny Aus den Birken sagte ab und bleibt in München. Von H.-G. Schoofs und Josef Hermanns

Als sich der König-Palast am frühen Tulpensonntagabend auf den Rängen und in den Katakomben leerte, blieben für Fans und Spieler gleichermaßen viele Fragen zurück. "Ich hoffe, dass schnell klar wird, wie die neue Mannschaft aussehen wird. Sonst kaufe ich mir bis zum 1. Mai keine Dauerkarte", sagte Rainer Clouth, der seit vielen Jahren direkt neben der Pressetribüne seinen Stammplatz bucht. Die meisten der 19 Spieler, deren Verträge am 30. April auslaufen, wissen nicht, wohin ihr Weg führen wird. Das soll sich ab Mittwoch ändern, wenn die sportliche Leitung jeden Spieler zum Gespräch bittet. An diesem Tag findet auch der medizinische Abschlusstest statt, den alle Akteure absolvieren sollen. Das Ärzteteam, zu dem künftig mit Thomas Mücke auch ein Kieferchirurg gehört, steht für die neue Eiszeit bereits Gewehr bei Fuß. Auch Physiotherapeut Florian Kreuzmann aus dem Malteser-Krankenhaus in Uerdingen bleibt dem Team erhalten.

Den gestrigen Rosenmontag nutzten Fans und Spieler, um sich erstmal den ganzen Frust einer Saison voller Pleiten von der Seele zu spülen. "So eine Saison habe ich hier in Krefeld noch nicht erlebt. Wir werden jetzt erst mal ein Bier trinken, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Wo ich in der kommenden Saison spiele, weiß ich noch nicht. Ich habe bereits mit meinem Agenten gesprochen, wir werden uns in den nächsten Tagen noch mal zusammensetzen. Ich denke, dass ich in etwa zwei Wochen eine Entscheidung treffe. Im Augenblick ist alles offen, es gibt auch keine Tendenz", sagte Christian Kretschmann. Ähnliche Aussagen waren auch von anderen Spielern zu hören. Mikko Vainonen und Mike Collins erklärten, dass sie gerne in Krefeld bleiben würden.

FOTO: hgs

FOTO: hgs

Heute wollen die Verantwortlichen mit ihrem Entscheidungs-Marathon beginnen. Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz wird sich mit Rick Adduono treffen, der Trainer bleibt. So schnell wie möglich soll dann auch die Torwartfrage geklärt werden. Danny Aus den Birken hat den Pinguinen vergangenen Freitag eine Absage erteilt. "Ich kann ihn verstehen. Wie können mit dem Angebot der Münchener nicht mithalten", sagte Schulz. Dagegen sollen Verteidiger Joel Keussen (Frankfurt) und Stürmer Diego Hofland (Bad Nauheim) aus der DEL 2 bereits unter Vertrag sein. Ein Gespräch führte er mit Niklas Treutle, der bereits in Schwenningen unterschrieben hat. "In den letzten Spielen hat er ja wirklich sehr gut gehalten. Er hat mir gesagt, dass er total verunsichert war, weil Fritzmeier ihn ständig kritisiert hat." Treutle macht zunächst noch keinen Urlaub: "Ich werde im Rhythmus bleiben, denn ich hoffe noch auf die Nationalmannschaft. Das wird natürlich in diesem Jahr sehr schwer, denn es war kein tolles Jahr für mich. Das fing schon damit an, dass es in Finnland nicht gut gelaufen ist, obwohl ich da zwei von fünf Spielen gewonnen habe und ein Spiel auch erst im Penaltyschießen verloren wurde. Hier in Krefeld fing es eigentlich mit dem Sieg in Berlin gut an, aber danach kamen viele Dinge zusammen. Mal hatte das Team einen schlechten Tag, dann habe ich mal das eine oder andere vielleicht haltbare Tor kassiert. Erst zum Saisonende lief es endlich besser." Seinen Wechsel zu den Wild Wings wollte er noch nicht bestätigen.

Für die Nationalmannschaft will sich auch Daniel Pietta fit halten, allerdings erst ab April: "Ich habe vom DEB eine E-Mail bekommen, ich soll mich fit halten. Zunächst muss ich aber meine Schambeinverletzung auskurieren, damit ich dann wieder richtig Power geben kann. Die Verletzung hat mich in den letzten Spielen schon behindert, weil ich meine Schnelligkeit nicht voll ausspielen konnte. Mein Ziel ist es, bis Anfang April wieder fit zu sein, da arbeite ich drauf hin. Das ist mein großes Ziel, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Ich werde mal mit Remy sprechen, vielleicht kann ich ja in Duisburg oder hier bei uns bei der DNL mit aufs Eis gehen." Zur enttäuschenden Saison wollte er gestern nach dem Sieg gegen Wolfsburg nicht mehr viel sagen: "Es ist jetzt notwendig, aus dieser Saison die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wichtig ist auch, die richtigen Entscheidungen für die neue Spielzeit zu treffen, denn noch einmal so eine Saison, das hält hier in Krefeld keiner mehr aus."

FOTO: Thomas Lammertz

FOTO: Thomas Lammertz

Dragan Umicevic ist einer von wenigen Spielern, die bereits einen Vertrag für die neue Saison besitzen. Der Schwede spielte in den vergangenen Wochen trotz eines Leistenbruchs. Er wird demnächst operiert.

