Lokalsport: Grefrath sieht beim TV Aldekerk kein Land

Handball: Die Mannschaft von Trainer Knauf konnte beim Tabellenführer nur eine Halbzeit mithalten.

Als klarer Außenseiter schadet es gewiss nichts, sich einen ausgeklügelten Plan zurechtzulegen. Den hatte die Turnerschaft Grefrath für das schwere Gastspiel beim Tabellenführer TV Aldekerk vorbereitet, und dies überaus erfolgreich. Leider nur eine Halbzeit lang. Am Ende sah der Aufsteiger bei der klaren 19:31 (10:12)- Niederlage kein Land mehr. "Wir wollten das präzise Umschaltspiel von Aldekerk unterbinden. Hierzu haben wir uns vorgenommen, im Angriff lange den Ball zu halten und das Tempo somit ein wenig zu verschleppen. In der ersten Hälfte ist uns das hervorragend gelungen", sagte Trainer Markus Knauf. Der Spitzenreiter wusste nichts mit dem leicht destruktiven Auftritt der Turnerschaft anzufangen und mühte sich zum knappen Halbzeitvorsprung. Nach einer vermutlich deftigen Kabinenansprache zeigte der Liga-Primus nach dem Seitenwechsel jedoch seine ganze Klasse. Grefrath fehlten die gewinnbringenden Ideen gegen die nun knallharte Defensive der Hausherren. In den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs gelang der Turnerschaft kein einziger Treffer. Der daraus resultierende 10:19 Rückstand leitete eine kleine Lehrstunde ein. Mit sehenswerten Kombinationen unterstrich Aldekerk, warum sie aktuell die Verbandsliga anführen. "Zugegeben, da waren viele schöne druckvolle Angriffe dabei. Prinzipiell können wir mit der Niederlage leben. Die Art und Weise, wie wir uns in der zweiten Halbzeit in unser Schicksal ergeben haben, ist jedoch ein wenig enttäuschend", bilanzierte der Übungsleiter.

Turnerschaft Grefrath: Jeschke, Haupt - G.Heesen (10), M. Leuf, Huft, Hilgers, Anstötz, Schindler, Schmitz (1), Ehren (5), Rufatovic (2), Hilgers, Terkatz, Thönes (1).

(mcp)