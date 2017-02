Lokalsport: Grefrath tauscht mit Hiesfeld den Platz

Die Turnerschaft Grefrath hat mal wieder zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Nach der schmerzhaften Niederlage in Wuppertal wäre ein Misserfolg im Heimspiel gegen den TV Jahn Hiesfeld verheerend gewesen. Vom vorhandenen Druck keinesfalls gehemmt, schickte die Turnerschaft die Gäste mit einer 36:26 (17:14) Klatsche nach Hause und tauschte mit dem direkten Konkurrenten den Tabellenplatz. Bereits im Vorfeld wirkte der Aufsteiger selbstbewusst und zuversichtlich, denn endlich einmal konnte das Trainergespann Markus Knauf/Michael Küsters aus dem Vollen schöpfen. "In den letzten Partien fehlten entweder die Ideengeber oder die Vollstrecker. Diesmal hatten wir unsere gesamte Offensivpower auf der Platte", sagte Markus Knauf.

Von Beginn an zahlte sich die günstige Personallage aus. Die Hausherren setzten mit einem 3:0 Lauf gleich ein Statement, verpassten es in der Folge zunächst aber, ihre optische Überlegenheit in ein deutliches Resultat umzuwandeln. Zwischenzeitlich übernahm Hiesfeld gar die Führung (6:8). Unbeeindruckt vom Rückstand legte die Turnerschaft nun erst richtig los und zog gehörig das Tempo an. Mit Erfolg. Die Gäste offenbarten im Rückzugsverhalten eklatante Schwächen und wirkten mitunter überfordert. Dies nutzten die Grefrather nach dem Seitenwechsel gnadenlos aus, indem sie weiter ordentlich Dampf machten und zunehmend für klare Verhältnisse sorgten (21:16, 26:19). "Das Ergebnis ist am Ende verdient und recht klar, wobei sogar noch ein höherer Sieg drin gewesen wäre. Einige Abschlüsse waren nicht konsequent genug", resümierte Markus Knauf.

Turnerschaft Grefrath: Jeschke, Haupt - G.Heesen (7), M. Leuf (3), Huft (1), Hilgers, Anstötz (1), Schindler, Schmitz (4), Ehren (8), Klassen (1), Rufatovic, Hilgers (2), Trienekens (8), Terkatz (1)

(mcp)