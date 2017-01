Lokalsport: Grefrath verliert Derby gegen Adler

Handball: In einem rassigen Duell zog die Turnerschaft am Ende mit 25:31 den Kürzeren. Von Marcel Püttmanns

Wenn ein heimstarkes Team auf die beste Offensive der Liga trifft, ist hoher Unterhaltungswert garantiert. In einem rassigen Duell setzte sich die Reserve der DJK Adler Königshof bei der Turnerschaft Grefrath mit 31:25 (15:13) durch und ist damit weiterhin nicht aus der Spitzengruppe der Verbandsliga wegzudenken. Die Gastgeber rutschten auf den 13. Rang ab, hatten sich nach einer einwandfreien kämpferischen Leistung jedoch nichts vorzuwerfen. Ohnehin wären Punkte gegen ein ausgemachtes Spitzenteam ein Bonus im Kampf um den Ligaverbleib gewesen.

Beide Mannschaften starteten mit Verletzungssorgen in die Rückrunde. So mussten die Adler neben Dennis Weber und Patrick Dönni auch auf Torjäger Alexander Spoo verzichten, der dafür den beruflich verhinderten Übungsleiter Maher Farhan an der Seitenlinie vertrat. Die Turnerschaft traf es nicht minder hart. Neben dem Langzeitverletzten Robert Heesen mussten sein Bruder Gereon sowie Stefan Trienekens passen und damit fast die gesamte Feuerkraft aus dem Rückraum. Nichtsdestotrotz entwickelte sich von Beginn an eine spannende Begegnung. Den Hausherren gelang es anfänglich nur mäßig, den Aktionsradius von Tim Leigraf einzudämmen, der vier der ersten sieben Gäste-Treffer erzielte (4:7). Aber nicht nur die gewohnt treffsicher Offensive war gleich drin in der Partie, auch in der Deckung setzten die Adler den jüngsten Aufwärtstrend fort. Grefrath fahndete einige Male vergeblich nach einer Lücke im Abwehrverband, ließ sich insgesamt jedoch nicht abschütteln und kam trotz Rückstand stets zurück (8:13, 13:14). Schade nur, dass die Schiedsrichter nicht immer Herr der Lage waren und dem überwiegend fairen Match unnötigerweise den Spielfluss nahmen.

Nach dem Seitenwechsel drückten beide Teams auf die Tube. In einem offenen Schlagabtausch schien die Turnerschaft plötzlich Oberwasser zu haben und kam mehrmals bis auf einen Treffer heran (20:21). Um der Begegnung eine entscheidende Wende zu geben, mangelte es allerdings an der Chancenverwertung. Anders die Adler. Sinnbildlich für die Abgeklärtheit stand Mitte des zweiten Durchgangs Routinier Paul Küpper, der fünfmal in Folge von Außen verwandelte (21:25). "Mit dem anwesenden Kader haben wir uns gut verkauft. Am Ende siegten Cleverness und Erfahrung", sagte Grefraths Trainer Markus Knauf.

