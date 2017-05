Lokalsport: Heimpremiere für die Herren 40 von Rot-Weiß Kempen

Einen größeren Besucherandrang wird es heute ab 13 Uhr auf der Tennisanlage des TK Rot-Weiß Kempen geben. Die Herren 40 haben in der Regionalliga das erste Heimspiel. Der Gegner SC RW Remscheid gehört zu den starken Teams der Liga und reist mit der Empfehlung eines 8:1-Sieges über den Bonner THV zur Kempener Anlage An Peschbenden. "Wir haben es hier mit einem der Favoriten der Liga zu tun", sagt Kempens Mannschaftsführer Frank Schuffelen. Die Remscheider haben mit Sjeng Schalken einen ehemaligen niederländischen Profi in ihren Reihen, der 1996 zu dortigen Davis-Cup-Mannschaft gehörte. Ob Schalken spielt, wird sich wohl erst heute herausstellen. Aber auch mit Christian Schäffkes oder Frank Potthoff ist der Gegner stark besetzt.

In der Niederrheinliga haben die Herren 50 des TK RW Kempen ihren Saisonauftakt beim TC Moers. Seit der Saison 2014 spielt das Team um Stefan Bens in unveränderter Aufstellung und steig stieg von der Bezirksliga kontinuierlich bis zur Niederrheinliga auf. "Wir freuen uns auf die Saison. Nach vier Aufstiegen streben wir nun den Klassenerhalt an", sagt Bens. Das gleiche Ziel haben auch die Kempener Damen der AK 30, die im Vorjahr den Aufstieg zur 1. Verbandsliga schafften. Die Saison beginnt mit dem Auswärtsspiel bei TuB Bocholt. "Gesund durchkommen, schöne Spiele bestreiten und die Klasse halten", sagt Teamchefin Anke Vogeler.

Obwohl das Durchschnittsalter schon deutlicher höher liegt, tritt der TC Oedt erneut bei den Herren 60 in der Niederrheinliga an. Mannschaftsführer Willi Laus ist aber realistisch: " Wir hoffen, den Favoriten mal ein Bein zu stellen. Wenn am Ende der Klassenerhalt erreicht wird, sind wir glücklich." Beim TC Rheinstadion wartet heute der erste harte Brocken. In den offenen Klassen der 2. Verbandsliga haben die Damen des TK RW Kempen die Auswärtsaufgabe beim TV Burgaltendorf zu lösen. Die Herren des TuS St. Hubert sind in der gleichen Liga beim TC Solingen II zu Gast.

(alg)