Lokalsport: Karriere-Ende als Bezirksmeister

Kunstradfahren: Anne Schlößer, Stephanie Schinkels, Kira Kretschmann und Andrea Goerissen vom RSV Blitz Schiefbahn gewannen im letzten Wettkampf ihrer Karriere die Bezirksmeisterschaft. Von Willi Schöfer

Bezirksmeisterschaft des Radsportbezirkes Krefeld in Kevelaer: Gerade präsentierte sich der Vierer-Frauen-Reigen des RSC Blitz Schiefbahn dem Publikum. Für die vier Kunstradfahrerinnen Anne Schlößer, Kira Kretschmann, Steffi Schinkels und Andrea Goerissen war es nach einer langen, sportlich-erfolgreichen Karriere (die RP berichtete) der letzte Auftritt. Und wie es sich für das siegesgewohnte Quartett gehört, holte es sich mit ausgefahrenen 145,44 Punkten die Bezirksmeisterschaft. Krankheitsbedingt mussten die Vier im vergangenen Jahr einige Wettkämpfe ausfallen lassen, so dass ihr Karriere-Ende jetzt bei der Bezirksmeisterschaft war. Symptomatisch hatten sich die Damen bei ihrer Kür eine Musik aus dem Film "Ziemlich beste Freunde" ausgesucht. Denn durch ihren Sport waren sie wirklich zu besten Freundinnen geworden. Sie hatten 1999 mit dem Kunstradfahren begonnen, erst bei den Juniorinnen, dann seit 2008 in der deutschen Elite-Klasse und sind, was das Kunstradfahren angeht, das Aushängeschild des Schiefbahner RSC Blitz.

"Schade, dass jetzt eine grandiose Zeit zu Ende ist", sagte ihr Trainer, Bernd Haeser. Er hatte das Team Ende 2011 übernommen, es bei insgesamt 193 Starts auf regionaler wie überregionaler Ebene zu 142 Siegen geführt. 13 Mal nahmen die Vier an Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen und der Eliteklasse teil. Die vielen Fans, die mit nach Kevelaer gefahren waren, dankte es ihnen durch lang anhaltenden Schlussapplaus. Nun ist also Schluss. Wofür hat man jetzt mehr Zeit? "Wir lassen das jetzt mal ruhig angehen", sagt Stephanie Schinkels. Andrea Goerissen macht auf jeden Fall im Kampfgericht als Jurorin bei regionalen Kunstradfahr-Meisterschaften weiter. Anne Schlößer möchte Trainerin werden. Und Kira Kretschmann möchte wieder Fußball bei Viktoria Anrath spielen. Im Sommer will das Quartett Freunde, Verwandte und weitere Wegbegleiter zum Grillfest einladen. Gemeinsam fahren die Vier im Oktober zu den Deutschen Meisterschaften der Elite nach Hamburg: als Schlachtenbummler.

Quelle: RP