Lokalsport: Kempener Herren 40 müssen weiter zittern

Tennis: Der Abstiegskampf in der Niederrheinliga spitzt sich zu. TG Willich festigt den dritten Platz.

In der Niederrheinliga der Herren 40 rücken die Abstiegskandidaten näher zusammen. Mitten im Geschehen befindet sich der TK Rot-Weiß Kempen und muss weiter zittern. Im vorletzten Saisonspiel waren die Kempener gegen den Tabellenführer TC Bredeney beim 1:5 chancenlos. Der neue Niederrheinmeister zog alle Register und revanchierte sich gleichzeitig für die im vergangenen Sommer gegen Kempen erlittene Niederlage. Erwartungsgemäß stark besetzt traten die Essener gegen die Rot-Weißen an.

Bereits ein Unentschieden hätte dem TC Bredeney für die Niederrheinmeisterschaft gereicht. Der sonst so starke Thomas Bergmann hatte im Spitzenspiel gegen Sven Löchter keine Siegchance und unterlag in zwei Sätzen. Das gleiche Schicksal traf aber auch seine Teamgefährten Frank Schuffelen, Gerd Kohnen und Detlef Hungerberg, die ebenfalls ihre Spiele glatt verloren. Somit feierten die Essener schon nach den Einzeln ihre Meisterschaft. Nun wird es in der Abstiegsregion sehr spannend.

Der HTC BW Krefeld konnte sich durch den 4:2-Sieg gegen den Gladbacher HTC etwas Luft verschaffen. Für die auf den vorletzten Platz abgerutschten Kempener sind nun der ETB SW Essen, Gladbacher HTC und der Barmer TC die wichtigen Konkurrenten. Rechnerisch können von sieben Teams noch fünf absteigen, so dass es am Schlusstag (5. März) keinerlei Punktgeschenke auf den Plätzen gibt. "Wir haben es am letzten Spieltag selbst in der Hand, die Klasse noch zu halten.

Dazu ist allerdings ein Sieg beim TC Barmen Pflicht", sagte Kempens Kapitän Frank Schuffelen. In der 1. Verbandsliga kassierten die Herren 30 des TC Schiefbahn im Derby gegen den TC Bovert eine herbe 0:6-Schlappe. "Wir waren durch Krankheit und Verletzung doch arg gebeutelt und hatten den Bovertern nichts entgegen zu setzen.", sagte Schiefbahns Mannschaftsführer Frederik Wagner. Aus der zweiten Schiefbahner Mannschaft halfen Christof Neumann und Sven Hoter aus, doch die hohe Niederlage war nicht zu vermeiden.

Für den Klassenerhalt reicht Schiefbahn am letzten Spieltag eine Remis gegen den Gladbacher HTC. In der 2. Verbandsliga gewannen die Herren 40 der TG Willich gegen den TC BW Ronsdorf mit 4:2 und festigten in der Gruppe A ihren dritten Tabellenplatz.

