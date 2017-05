Lokalsport: Knappe Niederlage für RW Kempen

Die Herren 40 unterlagen zum Auftakt der Regionalliga in Hörstel mit 4:5.

Mit einer knappen 4:5-Niederlage gegen den SC Hörstel starteten die Herren 40 des TK RW Kempen in das "Abenteuer" Regionalliga. Dabei zeigte der Aufsteiger aber mehr als eine passable Leistung und brachte den Favoriten an den Rand einer Niederlage. Letztlich waren es nur Nuancen, die die Entscheidung herbeiführten. "Wir sind mit dem Saisonauftakt trotz der Niederlage zufrieden. Wir hatten es mit einem personell gut besetzen Gegner zu tun. Das nächste Spiel am kommenden Samstag gegen Remscheid wird voraussichtlich schwerer als das heutige", sagte Teamführer Frank Schuffelen.

Das Drehbuch hätte nicht spannender geschrieben werden können. Hörstel trat mit drei seiner fünf ausländischen Spitzenspieler an. Zunächst verlor der Kempener Neuzugang Johannes Niehsen trotz guter Leistung gegen Marco Por in zwei Sätzen. Kempen glich aber unmittelbar danach aus, denn Jörg Schmidt gewann gegen den amtierenden deutschen Vize-Hallenmeister Hendrik Boettcher mit 6:4 und 6:4. Auf dem Nebenplatz sorgte Niklas Stockmann mit seinem 6:2 und 7:6-Sieg gegen den Westfalenmeister Heiko Olbrisch für die Führung. Postwendend folgte aber der Ausgleich, da Thomas Bergmann das Spitzenspiel gegen den ehemaligen polnischen Davis-Cup-Spieler Darek Nowicki 4:6 und 5:7 verlor.

Danach folgten die beiden Schlüsselspiele, in denen Gunther Schabio und auch Frank Schuffelen Pech hatten. Schabio verlor gegen Volker Wenzel nach sehr guten Ballwechseln mit 3:6, 6:7. Schuffelen unterlag nur hauchdünn gegen Dinko Gudelj. Nach zwei ausgeglichenen Sätzen ging es in den Match-Tiebreak, den der Kempener mit 7:10 verlor. In den nachfolgenden Doppeln gaben die Rot-Weißen noch einmal alles und gewannen durch Niehsen/Kohnen und Schuffelen/Stockmann noch zwei Punkte. Entscheidend war aber das erste Doppel, in dem Nowicki/Por - Bergmann/Schmidt gegen Nowicki/Por in zwei Sätzen verlor.

Heute gehen die Herren 70 des TK RW Kempen erstmals auf die Asche. Mit dem Heimspiel gegen den TC GW Am Kreuzberg beginnt die neue Regionalligasaison. "Wir gehen personell unverändert in die Saison und streben den Klassenerhalt an", sagte Mannschaftsführer Adolf Schröder. Legt man die Spielstärke der Leistungsklassen zugrunde, ist Kempen das schwächste Team der Liga. "Für mich ist die gesponserte Mannschaft von Espelkamp der Favorit", sagte Schröder.

(alg)