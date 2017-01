Trainer Rick Adduono hofft, dass sein Torjäger Marcel Müller nach der Geburt seines Sohnes im Kopf befreiter aufspielen wird und heute im Heimspiel gegen Augsburg trifft. Nick St. Pierre trainierte gestern ohne Probleme mit. Von H.-G. Schoofs

Bevor sich am Samstagabend der niederländische Star-Violinist André Rieu im König-Palast die Ehre gibt, wollen die Pinguine dort heute Abend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Augsburg Panther die erste Geige spielen. Das ist auch dringend notwendig, wenn die Schwarz-Gelben im Kampf um einen Platz in den Pre-Play-offs aussichtsreich im Rennen bleiben wollen. Vielleicht gelingt dem Team unter Rick Adduono erstmals in dieser Saison das Kunststück, zweimal in Folge als Sieger das eigene Eis zu verlassen. Der Trainer hofft, dass die KEV-Fans seinem Team nach dem jüngsten Heimsieg wieder mehr Vertrauen schenken und für die notwendige Unterstützung sorgen. Bis gestern waren 3000 Karten verkauft. Eine noch größere Bedeutung genießt das Auswärtsspiel am Sonntag (16.30 Uhr) beim direkten Mitkonkurrenten Straubing Tigers. Sollten die Krefelder dort leer ausgehen, dürften die Niederbayern wohl kaum noch zu überholen sein.

Die Vorbereitung auf die beiden Spiele ist nicht gerade optimal. Gestern mussten die Pinguine zu einer ungewohnten Zeit in der Rheinlandhalle trainieren. Dort steht ihnen am Samstag vor der Abfahrt nach Straubing wegen der Jugend-DM im Eisstockschießen keine Eiszeit zur Verfügung. Stattdessen steigen die Spieler nach ihrer Ankunft im Hotel in einem Fitness-Studio auf Spinningräder. Sonntag verzichten sie selber auf eine Eiszeit, die ihnen die Tigers nur für 8 Uhr zur Verfügung stellen konnten. "Die Spieler sind konditionell sehr gut darauf. Daher ist diese Vorbereitung kein Problem", sagte gestern Physiotherapeut Florian Kreuzmann. Der zeigte sich zuversichtlich, dass heute auch Nick St. Pierre zur Verfügung stehen wird. Der Verteidiger trainierte gestern ohne Probleme das komplette Programm mit. Dafür fehlte Daniel Pietta, der mit Magen-Darm-Beschwerden zu Hause blieb. Mit seinem Ausfall ist heute nicht zu rechnen. Wenn St. Pierre aufläuft, muss ein überzähliger Kontingentspieler auf die Tribüne. Da Trainer Adduono im Tor weiter auf Niklas Treutle setzt, dürfte es normalerweise Patrick Galbraith treffen. Doch Patrick Klein musste am vergangenen Wochenende in Kassel leicht angeschlagen pausieren. Ob er einsatzbereit ist, stand gestern noch nicht fest.

Adduono wies gestern noch einmal darauf hin, wie wichtig der Erfolg gegen Iserlohn gewesen sei: "Klar, wir wollten drei statt zwei Punkte. Aber der Sieg war für alle hier enorm wertvoll." Er habe seine Spieler während des Spiels immer wieder mit den Worten ihr könnt gewinnen aufgebaut: "Alle saßen hinterher mit einem guten Gefühl in der Kabine. Das müssen wir uns erhalten. Ein Sieg gegen Augsburg würde uns für das Play-off-Spiel in Straubing enorm helfen."

Im Training setzte der Coach alle Hebel in Bewegung, um im Wettkampf die Trefferquote zu verbessern: "Wir brauchen einfach mehr Tore. Chancen haben wir genug." Dabei baut er gerade jetzt auf Torjäger Marcel Müller: "Er ist diese Woche Vater geworden. Ich hoffe, das spornt ihn an. Er hat den Kopf frei." Der Torjäger hat in der Geschäftsstelle schon ein Mini-Trikot für den kleinen Theo bestellt, natürlich mit der Nummer 9 auf dem Rücken.

So lange wie möglich will der Trainer den Augsburgern heute das Leben mit vier Sturmreihen schwer machen. Allerdings will er sich noch überlegen, ob Christian Kretschmann oder Mike Mieszkowski in der vierten Reihe beginnen wird: "Das ist eine schwere Entscheidung. Beide haben zuletzt sehr gut für die Mannschaft gearbeitet."

