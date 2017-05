später lesen Lokalsport Niederlagen für Kempen, Willich und Schiefbahn 2017-05-04T23:07+0200 2017-05-05T00:00+0200

Zum Auftakt der Regionalliga unterlagen die Herren 70 des TK Rot-Weiß Kempen gegen den TC GW Am Kreuzberg Bonn mit 2:4. "Wir hatten uns ein Unentschieden erhofft, doch am Ende war der Gegner zu stark", sagte Kempens Mannschaftsführer Adolf Schröder. In den Einzeln waren die Gäste zu gut besetzt. Lediglich Peter Schuster durchbrach die Dominanz und gewann die Rot-Weißen sicherte Peter Schuster an der Seite von Adolf Schröder mit einem 12:10 im Champions-Tiebreak.