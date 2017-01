Lokalsport: Ron Andrae verlässt den TV Vorst

Handball: Nach nur einen Jahr wird der Vorster Übungsleiter sein Engagement beim Oberligisten zum Saisonende aus beruflichen Gründen beenden. Nachfolger wird Dominique Junkers, der zur Zeit den Landesligisten Hülser SV trainiert. Von Marcel Püttmanns

Der TV Vorst und Trainer Ron Andrae werden ihre Zusammenarbeit nach Ablauf der aktuellen Saison beenden. Dieser Entschluss basiert allerdings keinesfalls auf den überschaubaren sportlichen Erfolgen in der bisherigen Spielzeit, sondern vielmehr auf der beruflichen Situation des Übungsleiters. "In dieser Hinsicht gab es in der jüngsten Vergangenheit einschneidende Veränderungen für Ron, die künftig den zeitintensiven Aufwand für den Trainerposten bei uns deutlich erschweren werden. Nach konstruktiven Gesprächen haben wir uns daher auf diese Entscheidung verständigt. Ich möchte allerdings hervorheben, dass wir trotz der angespannten tabellarischen Lage mit der bisher geleisteten Arbeit zufrieden sind. Die Trainingsbeteiligung ist gut, und die Mannschaft wirkt auch in dieser schweren Phase sehr motiviert und konzentriert", berichtet Abteilungsleiter Thorsten Zimmermann, der zusammen mit dem restlichen Vorstand in den vergangenen Tagen und Wochen ganze Arbeit geleistet hat, und prompt einen Nachfolger präsentieren kann: "Dominique Junkers wird künftig an der Seitenlinie stehen. Mit großem Interesse haben wir seine Entwicklung verfolgt und sind davon überzeugt, sowohl konzeptionell als auch charakterlich die richtige Person gefunden zu haben." Junkers kennt das Vorster Umfeld bestens, war nicht nur als Spieler für die Grün-Weißen aktiv, sondern erwarb hier auch seine Trainerlizenz. Derzeit leitet er noch die Geschicke des Landesligisten Hülser SV.

Damit prasselten vor dem Wochenende einige Informationen auf die Mannschaft ein, die die brandheißen Neuigkeiten während der Dienstagseinheit erfuhr. Womöglich gibt dies dem Schlusslicht noch einmal neue Impulse, ähnlich wie es in der Vorsaison nach dem Bekanntwerden des Endes der Ära Dirk Heghmanns der Fall war. Mit Sicherheit erwartet die Vorster am "Tag des Oberligahandballs" in der Sporthalle Corneliusfeld in Tönisvorst am Samstag eine stimmungsvolle Atmosphäre. Passend dazu steht mit der Partie gegen den SV Neukirchen für das Tabellenschlusslicht ein echter Klassiker ab 19.30 Uhr an.

Quelle: RP