Lokalsport: St. Tönis gewinnt das Lokalderby

Handball: Die Oberliga-Frauen setzten sich im Heimspiel gegen TV Lobberich mit 25:16 (11:7) durch. Von Marcel Püttmanns

Gegen eine kleine Formkrise helfen selbstredend nur Erfolgserlebnisse. Demnach verlebte die Damenmannschaft der Turnerschaft St. Tönis am Samstag einen gelungenen Abend. Der gleichermaßen klare wie verdiente 25:16 (11:7) Heimsieg gegen den TV Lobberich war nicht nur wichtig für das Punktekonto, sondern auch für die mentale Konstitution. Die jüngsten drei Niederlagen haben doch ein wenig am Selbstvertrauen gezerrt.

Die Gastgeberinnen starteten verhalten in die Begegnung, somit konnte Lobberich die ersten Akzente setzen (1:3). In der Folge deckte die Turnerschaft jedoch die erste Schwachstelle der Gäste auf und spielte mit gutem Auge zweimal hintereinander Isabelle Drenkers am Kreis frei. Mit zwei blitzsauber vorgetragenen Angriffen legte die Mannschaft von Trainer René Baude nach (5:3) und kontrollierte das Geschehen ab der 10. Minute fast nach Belieben. Insbesondere die Deckung strahlte enorme Dominanz aus. In der Mitte verriegelten Simone Fränken und Fabienne Brüggemann den Laden komplett, daneben lauerte Abfangjägerin Rabea Brüren auf schlechte Anspiele. Bei Lobberich machte sich zunehmend Ratlosigkeit bereit und die St. Töniserinnen zogen allmählich davon (10:5).

In der Schlussphase wurde dann jedoch wieder das leidige Thema Chancenverwertung akut. Die Turnerschaft hätte wesentlich mehr Kapital aus ihrer optischen Überlegenheit schlagen können. Mit zwei schnellen Treffern waren die Gäste nach dem Seitenwechsel plötzlich in Schlagdistanz (11:9). Doch der Tabellensechste ließ sich nicht verunsichern und beantwortet das kurze Aufbäumen prompt (16:10). Da die Defensive der Gastgeberinnen weiterhin unerbittlich ihren Job erledigte, gingen Lobberich endgültig die Ideen aus. In der Schlussphase passierte nicht mehr viel, beide Teams kamen noch zu einigen leichten Toren. Sandra Ewert besorgte mit ihrem siebten verwandelten Siebenmeter das Endresultat. "Nach den letzten Misserfolgen war das heute eine gute Reaktion der Mannschaft. Der Sieg ist wichtig fürs Selbstvertrauen. Zudem konnten wir die Teams aus dem unteren Mittelfeld auf Distanz halten", sagte Baude.

Turnerschaft St. Tönis: Giesler, Borrmann - Vissers, Hoelters (2), Funken B. (2), Drenkers (4), Weisz (3), Topel (1), Brueggemann (2), Fraenken (1), Ewert (7/7), Wolf (1), Brüren (3).

Quelle: RP