Schach: Stefan Schiffer siegt bei den Weihnachts-Open

Bei den 2. Krefelder Weihnachts-Open des SK Turm Krefeld spielten 50 Teilnehmer sieben Runden nach dem Schweizer System. In den ersten vier Runden mussten die Topfavoriten überraschende Niederlagen einstecken, während der Lokalmatador Jonas Markgraf (Turm Krefeld) mit vier Siegen alleine vorn lag. Das Spitzenspiel der fünften Runde verlor Markgraf gegen den Krefelder Stadtmeister Jurij Vasiljev (SF Moers), der mit 4,5 Punkten die Führung übernahm vor Markgraf, Stefan Schiffer (Brühler SK 1920) und Jens Dickel (SV Kreuztal) mit je vier Punkten.

In der Vorschlussrunde gewannen als Nachziehende der Topfavorit Schiffer gegen Vasiljev, sowie Dickel gegen Markgraf, und lagen nun mit einem halben Zähler Vorsprung an der Spitze des fünfzigköpfigen Teilnehmerfeldes. Da sich in der Schlussrunde Schiffer und Dickel mit einem Remis trennten, kamen letztendlich auch Michael Fehling (Hamburger SK), der Vasiljev besiegte, und Dragos Ciornei (Oberhausener SV), der gegen Josè Antonio Alonso (Rheydter SV) gewann, auf je 5,5 Punkte.

Von diesem punktgleichen Quartett musste nun der Turniersieger nach der Sonderwertung ermittelt werden. Dank eines minimalen Vorsprungs in der Sonderwertung sicherte sich Schiffer den Turniersieg. Fünfter wurde Jonas Markgraf (Krefeld) vor dem punktgleichen Nils-Patrick Czybik (SVG Saarbrücken). 11. Peter Winkel (Turm Krefeld).

