Lokalsport: SV Krefeld spielt zu Hause gegen Poseidon im Freibad

Wasserball: Im zweiten Spiel der Platzierungsrunde geht es den Klassenverbleib in der Bundesliga.

Das, was Bayer-Trainer Tim Focke in dieser Saison mit seinem Team alles mitmachte, hatte er in seiner bisherigen Laufbahn als Trainer und auch zu seiner Zeit als aktiver Spieler noch nie erlebt. "Da ist halt vieles zusammen gekommen. Sei es Verletzungen oder das die Spieler berufsbedingt nicht mit zum Spiel können. Wir sind halt keine Profi-Mannschaft wie Spandau, sondern ein reines Amateur-Team", sagt Focke. Auch heute im zweiten Viertelfinale Play-off-Spiel in Spandau steht der SV Bayer vor einem unüberwindbaren Berg. Situationsgeschuldet treten die Uerdinger mit einer besseren zweiten Mannschaft an, aufgefüllt mit Jugendlichen. "Für die Jugendspieler ist diese Partie etwas Besonderes. Das ist für die eine Chance, sich zu beweisen und zu zeigen, dass sie das Elementare im Wasserball beherrschen" sagt Focke, für den die Saison schon jetzt als noch junger Trainer ein enorm wichtiger Erfahrungswert besitzt.

Bei der SV Krefeld 72 sind die Vorzeichen nach dem 11:6-Sieg beim SV Poseidon Hamburg im ersten Spiel der Platzierungsrunde positiv. Dass heute und bei einer Niederlage gegebenenfalls am Sonntag im eigenen Vereinsbad an der Palmstraße gespielt wird, lässt die Freude höher steigen. "Es ist für uns immer etwas Besonderes, im eigenen Freibad zu spielen. Es herrscht immer eine super Stimmung. Das Publikum ist im Gegensatz zum Hallenbad in Bockum näher am Geschehen dran, und das pusht alle Spieler enorm", sagt Spieler Timo Schwark. Doch nicht nur er weiß, dass die Gäste aus der Hansestadt nicht zu unterschätzen sind. Im ersten Aufeinandertreffen blieb es die erste Halbzeit lange Zeit ausgeglichen. Erst nach dem Seitenwechsel gelang es Krefeld, sich entscheidend abzusetzen. Und dass Hamburg erneut eine schwache zweite Halbzeit spielt, davon geht auch der Sportlicher Leiter, Jörg Schäfer aus: "Es ist am Wochenende wieder eine konzentrierte Leistung gefordert. Das Spiel in Hamburg ging am Ende zwar deutlich aus, jedoch spiegelte dies nicht unbedingt den Spielverlauf wieder." Dennoch geht die SVK mit dem Heimvorteil als klarer Favorit ins Wasser.

(F.L.)