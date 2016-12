Lokalsport: "Tour der France" kommt nicht, "Rund um die Burg" ausgefallen

Radsport: Die IG "TdF KR 17" wollte mit einem Spendenaufruf werben, dass die Strecke der 2. Etappe mit durch Krefeld und den Kreis Viersen führt. Das Rennen in Kempen soll durch die Altstadt führen. Von Frank Langen

Mit zwei großen Rennrad-Veranstaltungen in Fischeln und Hüls lockte Krefeld in diesem Jahr wieder zahlreiche Sportler in die Seidenstadt. Es war allerdings die "Tour de France", die zum großen Thema bei den Radsportbegeisterten in Krefeld wurde. Im Frühjahr startete die Interessengemeinschaft "TdF KR 17" eine große Werbekampagne und die Suche nach Sponsoren, um die 50000 Euro "Eintrittsgeld" für eine Streckenführung der 2. Etappe durch Krefeld zusammen zu bekommen. 27 Unterstützer gaben die die Zusage für insgesamt 30 000 Euro, weitere 20 000 Euro sollten vom Stadtmarketing dazu kommen. Am 18. Oktober wurde dann bekannt, dass die Streckenführung nach dem Start in Düsseldorf nicht durch Krefeld führen wird. Die Enttäuschung war zwar groß, aber es gibt auch noch einen Plan B. So soll versucht werden, im kommenden Jahr ein Rennen unmittelbar nach der Tour zu organisieren, bei dem dann auch deutsche Tour-Teilnehmer an den Start gehen.

Das Krefeld ist eine Radsportstadt mit Tradition ist, zeigte sich bei der 40. Auflage von "Rund in Fischeln", die vom RV Staubwolke Fischeln ausgerichtet wurde. Der seifige Untergrund verlangte den Aktiven einiges ab, etliche Asse stiegen frühzeitig vom Rad. Einer, der am besten mit diesen Bedingungen zurecht kam, war der 45-jährige Düsseldorfer Lars Teutenberg, der einen weiteren Frühling erlebte und das Elite-Rennen in Fischeln über 81 Kilometer zum dritten Mal mit satten sieben Sekunden Vorsprung vor Alexander Nordhoff gewann.

Beim 4.Breetlook-Cty-Radrennen in Hüls blieb es im Vergleich zur Fischelner Auflage trocken. Für viel Aufmerksamkeit sorgte das erstmals ausgetragene Derny-Rennen, bei dem leichtmotorisierte Zweiräder vor den Radrennfahrern Windschatten spendeten. In dem 25 Runden andauernden Kampf der elf Zweiergespanne kam es immer wieder zu taktisch geprägten Duellen, bei dem sich der früher in Hüls wohnende Joshua Huppertz knapp vor dem erfahrenen Lars Teutenberg einen Heimsieg holte. Das größte Feld gab es hier beim Nachbarschaftsrennen zu bewundern, bei dem ganze zwei Runden für den guten Zwecke geradelt wurde. Mit dem Elite KT, A- und B-Fahrer Rennen fand die Veranstaltung aus sportlicher Sicht einen würdigen Abschluss. Dabei zeigte sich Alexander Nordhoff wie im Vorjahr schon in Bestform. Der letztjährige Zweite fuhr dem Hauptfeld schnell davon und am Ende souverän.

Zum zweiten Mal in seiner traditionsreichen fast 60-jährigen Geschichte ist das Radrennen "Rund um die Burg" im Oktober ausgefallen. Der Versuch, die Strecke auf Wunsch der Sponsoren auch durch die Altstadt zu verlegen, scheiterte. Ob das Rennen überhaupt noch mal stattfinden wird, ist fraglich. Angedacht ist, das Rennen auf das Wochenende zu legen, an dem auch der Altstadtlauf (11. Juni) stattfindet. Doch entsprechende Planungen sind noch gar nicht in Angriff genommen worden.

Quelle: RP