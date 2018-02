Lokalsport: Wichtiger Sieg für Anrather Damen

Im Kellerduell der Tischtennis-Regionalliga gelingt den Rot-Weißen ein 8:4-Heimsieg gegen 1. TTV Richtsberg. Von Frank Langen

In der Tischtennis-Regionalliga ist für die Damen des Anrather TK erst einmal durchatmen angesagt. Mit einem 8:4-Heimsieg hielt sich das ATK-Quartett gestern Vormittag den 1.TTV Richtsberg auf Abstand, der zwei Punkte hinter den Anrathern auf einem Abstiegsplatz steht. Gleich zu Spielbeginn hatten die Rot-Weißen einen Kraftakt zu bewältigen. Beide Doppel gingen über fünf Sätze, allerdings auch mit dem guten Ende für Anrath. Bei den ersten Einzelpaarungen blieb es oben ausgeglichen, unten punkteten dagegen Anna Schouren und Barbara Spix für die Gastgeber. Auch im weiteren Verlauf zeigten sich beide Spielerinnen als Trümpfe in der Partie. Nachdem Richtsberg auf 5:3 verkürzt hatte, ebneten sie mit dem 6:3 und 7:3 den Weg in Richtung Sieg, den Ying Ni Zhan dann in drei glatten Sätzen perfekt machte.

Mit einer 6:9-Auswärtsniederlage beim TuRa Oberdress II kehrten dagegen die Anrather wieder zurück nach Hause. Nachdem Remco van Steenwijk und David Reiners im Doppel die Anrather Fahne noch hochgehalten hatten, unterlagen beide Spieler in ihren Einzel im oberen Paarkreuz. Obwohl mit 1:4 in Rückstand liegend kämpfte sich der ATK nochmals heran. Was zu Beginn des zweiten Durchgang durch Remco van Steenwijk und Daniel König gelang, nämlich den fünften Satz für sich zu entscheiden, klappte dann allerdings im letzten Einzel nicht mehr. So unterlag Ersatzmann Lukas Polaczk beim Stand von 6:8 nach einer zwischenzeitlichen 2:1-Satzführung noch mit 2:3, was gleichbedeutend mit dem 6:9-Endstand war.

Einen leichten Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft verzeichnete dagegen in der Verbandsliga der Kempener LC, der sich vom TTV Falken Rheinkamp mit einem 8:8-Unentschieden trennte. Dadurch belegen die Kempener mit Zählern Rückstand Platz zwei hinter Tabellenführer TSSV Bottrop. Der KLC hatte dabei auch nicht gerade das Glück auf seiner Seite, denn schon zu Beginn gingen zwei Doppel im fünften Satz verloren und auch das Abschlussdoppel endete mit einem 2:3. Besser lief es da schon in den Einzeln, wo sich die Thomasstädter schnell eine Führung erspielten, die bis zum 8:7 vor dem letzten Doppel anhielt. Die Partie hätte durchaus auch eher für Kempen entschieden werden können, jedoch mussten Maurice Engel und Sven Dobisch in ihren Einzeln ebenfalls Fünfsatzniederlagen hinnehmen.

Stark ersatzgeschwächt gab es in der Landesliga für den SC BW Mülhausen ein 5:9 bei der zweitvertretung des TuS Wickrath, bei dem das Ergebnis auch durchaus hätte anders heißen können. Mülhausen hielt die Partie lange Zeit offen und hatte nach dem ersten Durchgang mit 4:5 noch alles in der Hand. Doch was danach folgte, war einfach nichts für schwache Nerven. In vier Partien, die bis in den Entscheidungssatz gingen, holte lediglich Matthias Christen einen Punkt, was entscheidend für den späteren Ausgang war. "Wenn man solche Spiele nicht gewinnt, dann geht man halt leer aus", sagte Mühlhausens Thomas Kuemmel danach.

