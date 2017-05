später lesen Stadt Kempen Stadt spritzt gegen Buchsbaumzünsler 2017-04-28T17:41+0200 2017-04-29T00:00+0200

Der so genannte Buchsbaumzünsler bereitet Gartenbesitzern am Niederrhein derzeit wieder Probleme. Auch Buchsbäume, die beispielsweise in Blumentrögen der Stadt Kempen wachsen, sind vermehrt von den Raupen befallen.

