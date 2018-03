später lesen Sekundarschule Grefrath Stifte sammeln für arme syrische Kinder 2018-03-20T17:37+0100 2018-03-21T00:00+0100

Mit einer originellen Spendenidee will der "Weltgebetstag für Frauen" Gutes für Flüchtlingskinder im Libanon tun. Für die Schule an der Dorenburg war sofort klar: "Da machen wir mit." Bis zum Ende des Schuljahres können die Schüler ihre alten und leeren Stifte abgeben. Das Material wird anschließend von einer Fachfirma recycelt, der Erlös geht an ein Flüchtlingscamp im Libanon. Hier ermöglicht ein Team aus Lehrern und Psychologen 200 syrischen Mädchen Schulunterricht. Für 450 Stifte kann beispielsweise ein mädchen mit Schulmaterial ausgestattet werden.