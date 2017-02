Stadt Kempen: Straße soll an Kempener Arzt erinnern

In der Nähe des Kempener Bahnhofs im Bereich der St. Huberter Straße wird derzeit die neue Straße gebaut, die das geplante Neubaugebiet zwischen Verbindungsstraße und den Bahngleisen erschließen soll. Entlang der St. Huberter Straße sind bekanntlich bereits zwei Neubauten entstanden. Der zweite Bau - gegenüber der Einmündung Schorndorfer Straße - wird in den nächsten Wochen bezugsfertig sein. Derzeit laufen die Arbeiten für die Außenanlage. Die neue Erschließungsstraße soll bald einen Namen bekommen. Die Stadtverwaltung empfiehlt, sie nach einem früheren Kempener Kinderarzt "Dr.

-Luft-Straße" zu benennen. Darüber muss die Politik demnächst im Kultur- sowie im Haupt- und Finanzausschuss entscheiden. Vorgeschlagen hat dies eine Kempener Bürgerin. Dr. Günther Luft hatte seine Kinderarzt-Praxis von 1950 bis 1997 am Burgring und an der Siegfriedstraße. Von 1950 bis 1983 war er zudem Belegarzt am Kempener Krankenhaus und baute dort eine eigene Kinderstation und die Station für Neugeborene mit auf. Außerdem initiierte er die Gründung einer Erziehungsberatungsstelle, was im Jahre 1954 ein Novum war.

(rei)