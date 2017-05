Stadt Kempen: Terwelpstraße: Politiker wollen sich um Müllproblem kümmern

Ganz offensichtlich beschäftigt die Anwohner des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen das Müllproblem an der Schule doch sehr. Rund 30 Betroffene kamen am Freitagabend zu einem Gespräch mit Politikern. Teilweise lief die Diskussion sehr emotional.

Das gab es dann auch schon mal Sätze wie "Ich will den Dreck nicht mehr!" Seit vier Jahren beobachten die Anwohner eine zunehmende Verschmutzung ihres Viertels. Den Beginn des Ganzen machen sie am Nichtraucherschutzgesetz fest. Denn seitdem dürfen die meist bereits erwachsenen Schüler nicht mehr auf dem Schulgelände rauchen. Also treffen sie sich in Pausen sowie vor und nach dem Unterricht auf den Straßen im Umfeld der Schule . Da werden Zigarettenkippen auf den Boden geworfen. Der Müll einer Fast-Food-Kette liegt weit verstreut herum. Auch wollen die Nachbarn beobachtet haben, dass hier ein Umschlagplatz für Haschisch ist. Sie betonten, dass nicht alle Schüler verantwortlich sind, sondern nur ein kleiner Teil. Aber Bilder aus der Terwelpstraße belegten, dass kaum fünf Minuten nachdem die Straße gefegt wurde, schon wieder der Müll überall herum fliegt. Mittlerweile habe sich dies bis zum alten Friedhof ausgedehnt. Auch komme man kaum durch die Schülerpulks hindurch, beklagten die Anwohner. Mütter mit Kinderwagen, ältere Leute mit Rollatoren und Grundschüler der benachbarten Astrid-Lindgren-Schule müssten auf die Fahrbahn ausweichen. Von den Behörden fühlten sich die Besucher allein gelassen. Man müsse nun eine Lösung finden.

Christian Pakusch (CDU) vertrat nicht nur den verhinderten CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer, dessen Mitarbeiter er ist, der Willicher ist auch Vorsitzender des fürs Berufskolleg zuständigen Bildungsausschusses des Kreistages. Er begrüßte den Weg der Bürger, an die Öffentlichkeit zu gehen. Er verwies aber auch auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Land, Kreis und Stadt in diesem Fall. Andreas Gareißen (SPD, Vorsitzender des zuständigen Ordnungsausschusses des Kempener Stadtrates, sagte, das die Verwaltung die Politiker bislang nicht über das Problem informiert habe. Nun werde man das Problem in der nächsten Sitzung diskutieren. Dem stimmte Josef Lamozik (CDU) zu. Das Berufskolleg liegt in seinem Wahlkreis. Er forderte auf, gemeinsam Lösungen zu suchen. Ein wenig resigniert sagten die Berufsschullehrer Peter Erlenstädt und Wilhelm Engelbert als Vertreter von Direktorin Elke Terbeck, dass sie nicht die von den Eltern versäumte Erziehung bei erwachsenen Schülern nachholen könnten. Wie Lamozik forderte Anwohner Gert Udtke eine kurzfristige Lösung. Mehr Wahrnehmung des Problems wünschte sich Ute Schmitz, die die Versammlung moderierte. Die Politiker versprachen, sich mit dem Thema ernsthaft zu befassen.

(sr)