Gemeinde Grefrath: Tierschutzverein nahm entlaufenen Hund in Obhut

2017-02-12T18:57+0100 2017-02-13T00:00+0100

Die Polizei ermittelte am Wochenende noch die Ursache des Verkehrsunfalls, bei dem am Freitagmittag auf der Kempener Straße in Mülhausen eine Autofahrerin aus Grefrath schwer verletzt worden war. Wie berichtet, war der Wagen der Frau in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Baum gestreift. Die Frau musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei der Bergungsaktion war ein kleiner Hund, der mit der Frau im Wagen gesessen hatte, den Helfern entwischt.

