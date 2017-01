Stadt Kempen: Traditionsschule feiert großes Jubiläum

In diesem Jahr feiert das Kempener Luise-von-Duesberg-Gymnasium mit einer Reihe von Veranstaltungen ein ganz besonderes Jubiläum. Das Gymnasium blickt auf eine 150-jährige Schulgeschichte zurück. Von Bianca Treffer

Der 3. Februar ist in diesem Jahr für das Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) in Kempen nicht nur der Tag der Zeugnisausgabe, sondern auch der Startschuss für das Jubiläumsjahr. Am Freitag der kommenden Woche findet zum 150-jährigen Bestehen der Schule ein Gedenkgottesdienst um 8 Uhr in der Propsteikirche statt. Am 4. Februar 1877 nahm die Höhere Töchterschule, wie das LvD damals hieß, in einem Haus an der Engerstraße 53 den Schulbetrieb auf. "Wir beginnen die Feiern zu unserem 150-jährigen Bestehen einen Tag früher, wobei jeder Bürger zum Gedenkgottesdienst eingeladen ist", betont Schulleiter Benedikt Waerder.

Für das gesamte Kollegium ist dieser Tag zudem eine Reise zu den Wurzeln. Nach dem Gottesdienst und der Zeugnisausgabe reisen die Lehrer nämlich geschlossen zum Kloster Calvarienberg in Ahrweiler. Von dort stammt die Gründerin der Schule, Luise von Duesberg. Die Schwestern der Ursulinen vom Calvarienberg waren es einst, die die Höhere Töchterschule in Kempen gründeten.

Selbst der Karneval steht beim LvD in diesem Jahr ganz im Zeichen des Schuljubiläums. "Wir werden mit einer großen Schülergruppe und Lehrern teilnehmen", berichtet Waerder. Ein weiterer Höhepunkt des Festjahres ist die Jubiläumsgala mit den musikalischen Ensembles des Gymnasiums am Freitag, 31. März, 18.30 Uhr, in der Schulaula. Wie bei der Neujahrsgala treten die Chöre und die Big Bands auf. Dazu wird ein Drei-Gang-Menü angeboten. Da hierfür nur ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung steht, plant das LvD eine zweite Veranstaltung, bei der es allerdings nur das Musikprogramm geben wird. Voraussichtlich soll dieser Event einen Tag vor der Gala stattfinden.

Während sich bei der Jubiläumsgala der musisch-kulturelle Schwerpunkt des Gymnasiums präsentiert, stellt sich der naturwissenschaftliche Zweig im Rahmen der eigentlichen Festwoche vom 5. bis 8. Juli vor. Professor Metin Tolan ist am Mittwoch, 5. Juli, ab 18.30 Uhr, in der Aula zu Gast. Sein Thema: Die Star-Trek-Physik. Der renommierte Physiker will auf unterhaltsame Art mit multimedialer Technik die Filmwunder der bekannten Serie erklären. Richtig offiziell wird es am Freitag, 7. Juli, in der Schulaula: Um 11 Uhr beginnt der Festakt mit einem Blick zurück auf die Schulgeschichte, in die Gegenwart und die künftige Entwicklung der Schule. "Mit Vorträgen und Musik präsentieren wir unsere Schule so, wie sie ist, nämlich lebendig und offen", sagt Waerder. Am Samstag, 8. Juli, steht das Gymnasium dann ganz im Zeichen des Jubiläumsschulfestes. Von 14 bis 18 Uhr stellt sich das LvD auf dem Schulgelände vor.

Dem schließt sich ab 19 Uhr ein großes Ehemaligentreffen an. Eigens dafür hat das LvD eine Ehemaligendatenbank eingerichtet. Auf der Schulhomepage (www.lvd.de) findet sich ein entsprechender Link, auf dem sich Ehemalige mit ihrer E-Mail-Adresse und dem Abiturjahrgang eintragen können. "Sie bekommen kurz vor dem Ehemaligentreffen eine entsprechende Erinnerung an die Feier", sagt Waerder. Außerdem ist für Sonntag, 9. Juli, noch eine Kabarett-Veranstaltung geplant. Dafür laufen allerdings noch Verhandlungen.

In der Schule wird schon seit einem halben Jahr die Feiern zum 150-jährigen Bestehen vorbereitet. Dazu wurde ein Organisationsteam gebildet, der wiederum einzelne Arbeitsgruppen angehören, die sich mit den verschiedenen Themenbereichen des Jubiläums beschäftigen. Der Schulleiter bezeichnet es als eine große Gemeinschaftsaufgabe, die neben dem normalen Schulbetrieb läuft. Er selber hat so seit einigen Wochen regelmäßige Treffen mit zwei Oberstufenschülerinnen im Kreisarchiv. "Wir sind auf der Suche nach historischen Anekdoten für die Festschrift und haben auch schon einiges gefunden, dass den Leser bestimmt erstaunen und amüsieren wird", erklärt Waerder, ohne Näheres verraten zu wollen.

Neben der Festschrift, die in Form des Jahresheftes "Unsere Luise" erscheinen soll, wird auch eine Ausstellung zur Schulgeschichte vorbereitet. Es sei eine bewegte Schulgeschichte mit mehreren Schulnamen als auch Schulträgern, sagt der Schulleiter. Wobei der Schwerpunkt insbesondere auf den vergangenen 25 Jahren liegen soll, denn die fehlen schließlich noch. 1992, zum 125-jährigen Bestehen, gab es bereits eine umfangreiche Festschrift zur Schulgeschichte. Geplant ist zudem ein Jubiläums-Erinnerungsstück. Ob es allerdings eine Tasse oder ein T-Shirt geben wird, steht noch nicht fest. Dazu werden noch Sponsoren gesucht, die die Herstellungskosten übernehmen könnten.

