Stadt Kempen: TZN bleibt Schwerpunkt für Wirtschaftsförderer

Dr. Thomas Jablonski hat seit einigen Wochen zwei Hüte auf: Er ist neuer Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen und weiterhin Geschäftsführer des Technologiezentrums. Von Andreas Reiners

Berliner, so heißt es, hätten zuweilen ein besonders großes Mundwerk, aber immer das Herz auf dem rechten Fleck. Auf den Mund gefallen ist Dr. Thomas Jablonski tatsächlich nicht. Der gebürtige Berliner - aus Hermsdorf - kann sich und die Sache, um die es ihm geht, gut "verkaufen". Das ist bei seinem Job auch sehr hilfreich. Der 53-Jährige ist mittlerweile am Niederrhein heimisch geworden, lebt in Kempen nicht weit entfernt von seinem Arbeitsplatz. Mitte 2011 übernahm Jablonski die Leitung des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein (TZN). In den vergangenen viereinhalb Jahren hat er der Einrichtung des Kreises Viersen neues Leben eingehaucht. Das haben die Verantwortlichen im Viersener Kreishaus - allen voran Landrat Dr. Andreas Coenen - sehr wohl bemerkt und Jablonski Anfang November in Personalunion auch zum Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WFG) befördert.

Seither pendelt der 53-Jährige regelmäßig zwischen seinen Büros im TZN am Industriering Ost in Kempen und im "Haus der Wirtschaft" am Willy-Brandt-Ring in Viersen. Jablonski gilt als "Macher", der Probleme erkennt, angeht, nach Lösungen sucht und die so schnell wie möglich umsetzt. Im TZN hat er während seiner Amtszeit in den vergangenen Jahren viel bewegt. Er hat die Ideenschmiede für kreative Köpfe aus ihrem "Dornröschenschlaf" erweckt. Jablonski hat die dahin dümpelnde Kreiseinrichtung, von der auch nach vielen Jahren weder in Kempen noch im übrigen Kreisgebiet groß Notiz genommen wurde, mit neuem Leben erfüllt. Spätestens zum 20-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr war den Gästen der Jubiläumsfeier klar, was für eine besonders erfolgreiche Einrichtung das TZN inzwischen ist. Nicht zuletzt die Kooperation mit der Fontys-Hochschule Venlo hat dazu beigetragen, dass vom TZN ein neuer Geist ausgeht. Nun schmücken sich auch die Verantwortlichen in der Stadt Kempen, allen voran Bürgermeister Volker Rübo, gern mit dem, was im "Haus der Kreativen" geschieht. Immerhin darf sich Kempen durch die Fontys-Zweigstelle jetzt Hochschulstadt nennen.

Die Auslastung der Räume im TZN liegt bei mehr als 90 Prozent. Derzeit sind hier 60 Unternehmen beheimatet, 80 Prozent aus dem Technologiebereich. Die Firmen haben bis zu 240 Arbeitsplätze geschaffen. Pro Jahr gibt es im TZN etwa 6000 Besucher, die meisten von außerhalb. Im Tagungszentrum trifft man sich zum Austausch und Netzwerken. Jablonski ist aber auch viel im Kreisgebiet und darüber hinaus unterwegs. Mit dem Forum Mittelstand Niederrhein ist ein Netzwerk entstanden, dass Unternehmer aus der Region erfolgreich zusammenführt.

Für seine neue Aufgabe als oberster Wirtschaftsförderer im Kreis Viersen hat Jablonski so seine Pläne. Die will er aber erst dem WFG-Aufsichtsrat in dessen Sitzung Ende März in Viersen erläutern, ehe er sie öffentlich macht. Erfahrung bringt der Kempener genug mit, hat er vor seiner Tätigkeit im TZN viele Jahre als Wirtschaftsförderer im Landkreis Oberhavel vor den Toren Berlins gearbeitet. Im "Haus der Wirtschaft" hat er bereits erkannt, wo es gilt, den Hebel anzusetzen. Jablonski, dessen Büro in Kempen stets offen steht, hat dies auch für seine neuen Viersener Mitarbeiter kollegial eingeführt. "Ich bin gesprächsbereit - jederzeit", sagt er. Allerdings setzt er auf die Eigenverantwortlichkeit in seinem Team. Damit hat er in Kempen gute Erfahrungen gemacht.

