Bei einem schweren Unfall ist am Freitag in Kempen eine Frau verletzt worden. Ihr kleiner Hund flüchtete vor den Helfern und war zunächst vermisst. Anwohner fanden ihn und nahmen ihn auf.

Der Unfall passierte am Freitag gegen 14 Uhr auf der Kempener Straße in Mülhausen. Die 60-Jährige kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Baum. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei ist sie am Samstag noch in Behandlung.

Die Frau hatte einen kleinen braun-weißen Hund bei sich. Der lief offenbar aus Angst vor den Rettungskräften in ein Waldstück. Die Polizei suchte nach ihm, konnte ihn aber zunächst nicht finden.

Mittlerweile haben sich Anwohner bei der Polizei gemeldet, denen der Hund zugelaufen ist und die ihn aufgenommen haben. Sie haben zugesagt, sich um den Hund zu kümmern, bis seine Besitzerin oder ein Angehöriger ihn abholen kann. Den Kontakt vermittelt die Polizei über die Telefonnummer 02162/377-1150 oder 02162/377-0.

(lsa)