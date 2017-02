später lesen Stadt Kempen Weihbischof und Prinzenpaar feiern Narrenmesse in St. Hubert FOTO: Norbert Prümen FOTO: Norbert Prümen 2017-02-19T17:22+0100 2017-02-20T00:00+0100

Dass Kanzel und Bütt, Kirche und Karneval gut zusammenpassen, dafür war der Weihbischof in der Kempener Narrenmesse selbst das beste Beispiel. Die Predigt des Aachener Weihbischofs Karl Borsch in der Kirche St. Hubertus war gewürzt mit zwei guten, deftigen Witzen und endete mit dem Bläck-Fööss-Song "Drink doch ene met", begleitet von Kirchenmusiker Stefan Thomas an der Orgel. Am Sonntag vor Karneval findet in Kempen traditionell die Narrenmesse statt, jeweils an wechselnden Orten. In diesem Jahr war es St. Hubertus, denn das Kempener Prinzenpaar Rainer I. und Angelika I. (Pasch) wohnt im Kendeldorf.