Stadt Kempen: Wenn Diebe die Weihnachtsdeko stehlen

Mona Kempkes ist frustriert. Zum wiederholten Mal haben Unbekannte die Dekoration aus ihrem Blumenkasten gestohlen. Die Kempenerin wohnt an der Neustraße und möchte die Innenstadt verschönern. Von Bianca Treffer

Wenn Mona Kempkes aus ihrer Wohnung in der Altstadt nach draußen schaut und ihren großen Blumenkasten anblickt, dann kommen der Kempenerin fast die Tränen. Eine Reaktion der Enttäuschung, aber auch der Wut. Denn wo eigentlich sechs große lilafarbene Weihnachtskugeln liegen sollten, in denen sich das Licht der LED-Lichterkette spiegeln und Glitterglanz für einen besonderen strahlenden Leuchteffekt sorgen sollte, ragen nur noch zwei kleine weiß angesprühte Tannenbäume samt einer leicht lilafarbenen Schleife aus etwas Tannengrün heraus. "Zuerst sind die Kugeln gestohlen worden und eine Nacht später die Lichterkette", berichtet Mona Kempkes.

Bei den Kugeln trifft die 51-Jährige der Diebstahl besonders, da diese auch einen ideellen Wert für sie hatten. Sie waren ihr von einer guten Freundin geschenkt worden und Kugeln dieser Art sind nicht überall zu bekommen. "Ansonsten kann ich mich ärgern, dass wieder zwölf Euro weg sind. So teuer war nämlich die batteriebetriebene Lichterkette", sagt sie.

Leider handelte es sich bei dem Vorfall nicht um den ersten Diebstahl. Zum Altstadtfest im Mai dekorierte sie passend zur städtischen Deko mit drei hohen Blumentöpfen in Marienkäferform mit Käfersteckern, rot-weißen Schleifen und entsprechenden farblich passenden Pflanzen. Der Erfolg: Das komplette Ensemble wurde gestohlen. Ihr großer Deko-Frosch, der am Blumenkasten hing ist ebenfalls spurlos verschwunden. "Man macht sich die ganze Arbeit und hat Kosten, um dann morgens aus dem Haus zu kommen und festzustellen, dass in der Nacht wieder einmal Langfinger zugeschlagen haben. Das ist einfach nur frustrierend" sagt Mona Kempkes.

Die 51-Jährige lebt zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter an der Neustraße in Kempen. Mitten in der Innenstadt wohnen war schon seit Langem der Wunsch der Familie, die zuvor ein wenig außerhalb gewohnt hatte. Vor drei Jahren konnte der Traum realisiert werden. Was Mona Kempkes besonders freute, war der kleine Garten hinter dem Haus und der große betonierte Blumenkasten vor einem Fenster zur Straßenseite hin. "Ich finde, die Kempener Innenstadt ist wunderschön. Und ich wollte einen Beitrag dazu leisten, dass es hier noch schöner ist", erzählt Mona Kempkes. Für sie heißt das nicht nur, einfach die Straße vor dem Haus regelmäßig zu fegen und mal ein Bonbonpapier oder Ähnliches aufzuheben, sondern vor allem den Blumenkasten entsprechend der jeweiligen Jahreszeit zu bepflanzen und zu dekorieren. Viele Bürger und auswärtige Besucher nutzen die Neustraße auf ihrem Weg zum Buttermarkt oder umgekehrt zum Altstadtring. Da will Mona Kempkes ein besonderen Hingucker an ihrem Haus liefern. Dabei ist sie sehr kreativ. Sie kauft nicht nur fertige Deko-Teile ein, sondern bastelt sie auch gerne selbst. Zudem versteht sie es, viele Kleinigkeiten zu einem fantasievollen Arrangement anzuordnen. So schön, dass sie oftmals von den Nachbarn darauf angesprochen wird und es Menschen gibt, die nicht nur stehenbleiben, um die Dekoration zu betrachten, sondern auch zu fotografieren. Die Dekoration bezieht sich dabei nicht nur auf den Blumenkasten, sondern auch auf den Eingangsbereich des Hauses. Zum Martinsfest hängt dort beispielsweise eine lange Schnur mit vielen kleinen liebevoll handgearbeiteten Laternen und es gibt einen Martinsstall mit Gänsen.

Allerdings hat Ehemann Roland Kempkes die Laternenschnur mittlerweile so hoch aufgehängt, dass kein Unbefugter mal eben so drankommt und eine Laterne klauen kann, wie es im vergangenen Jahr schon passiert ist. Auch die in diesem Jahr neue Gänsevariante erhielt eine Diebstahlsicherung.

Der Stern von Bethlehem, der den Hauseingang derzeit ziert, ist ebenfalls sehr hoch montiert. Doch der fest betonierte Blumenkasten bleibt nach wie vor in Greif-Höhe hängen und scheint förmlich zum Diebstahl einzuladen. Mona Kempkes will ihn jetzt kurz vor dem Fest noch einmal neu dekorieren. "Wenn wieder etwas gestohlen wird, gebe ich es auf", sagt sie resigniert und fügt ironisch an, dann würde sie Kärtchen in den Blumenkasten stecken mit dem Hinweis, wo man Dekorationen kaufen könne.

Quelle: RP