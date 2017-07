Gemeinde Grefrath: Yanfeng zieht in Gebäude von Johnson Controls

Yanfeng zieht in Gebäude von Johnson Controls

Nachdem sich die Firma Johnson Controls aus dem Automobilbereich zurückgezogen hat, hat sie ein Joint Venture mit der chinesischen Firma Yanfeng Automotive Interiors geschlossen.

Der zieht jetzt in die ehemaligen Gebäude von Johnson Controls am Bronkhorster Weg in Grefrath - und zwar mit der Abteilung "Ersatzteilversorgung Serienteile". Zunächst sind es lediglich vier Mitarbeiter, bis Ende kommenden Jahres sollen es knapp 30 sein. Neue Stellen für Grefrather soll es aber nicht geben.

Das Gebäude sollte einmal zum neuen Rathaus umgebaut werden, dafür fand sich allerdings nach langen Diskussionen keine politische Mehrheit.

Quelle: RP