Kevelaer 40 Jahre jeck in Kevelaer FOTO: gerhard Seybert FOTO: gerhard Seybert 2017-02-27T18:33+0100 2017-02-28T00:00+0100

Ordentlich durchgepustet wurden sie, die Närrinnen und Narren, die sich am Rosenmontag in Kevelaer in der Innenstadt positioniert hatten. In fantasievollen Verkleidungen als Schlümpfe, Mönche oder Elfen warteten die Kevelaerer auf den beliebten Rosenmontagsumzug. Von Anne Klatt