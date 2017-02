Kevelaer: 80-Jähriger schwebt nach Unfall in Kevelaer in Lebensgefahr

80-Jähriger schwebt nach Unfall in Kevelaer in Lebensgefahr

Mit dem Rettungshubschrauber musste gestern Morgen ein Autofahrer in die Unfallklinik nach Duisburg geflogen werden. Der 80-Jährige aus Goch hatte sich bei einem Unfall auf der B 9 lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Wie Polizeisprecher Michael Ermers berichtete, war der Mann mit seinem Wagen um 8.35 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Kevelaer unterwegs. Hinter der Einmündung Weezer Straße kam er mit seinem Fiat Panda aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum und schleuderte danach auf die Fahrbahn zurück. Der Fiat wurde bei der Kollision schwer beschädigt und der Senior in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten mit der hydraulischen Rettungsschere aus dem Wagen befreien. "Die Verletzungen waren so schwer, dass sofort der Rettungshubschrauber angefordert wurde", berichtet Ermers. Der Helikopter landete wenig später an der Straße und brachte den Mann in die Klinik. Es bestehe Lebensgefahr, so die Polizei.

"Zeugen war unmittelbar vor dem Unfall eine unsichere Fahrweise des 80-Jährigen aufgefallen", berichtet der Polizeisprecher. Die Polizei stellte den Fiat sicher.

Die Unfallstelle war zwischen der Weezer Straße und der Lindenstraße zur Versorgung des Verletzten und zur Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Kurz vor 11 Uhr konnte die Bundesstraße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Angehörigen werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

Bei dem Unfall waren die Löschzüge Kevelaer und Winnekendonk im Einsatz.

(zel)